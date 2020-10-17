توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشتی به همت خادمیاران رضوی در اردبیل

حجت الاسلام اکبر قیامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام گفت: در راستای ترویج سیره رضوی برنامه‌های عزاداری در قالب فعالیت‌های فرهنگی، معرفتی و نیز کمک مومنانه در اردبیل در حال برگزاری است.

وی از برگزاری مراسم عزاداری در مساجد سلطان آباد و قائم آل محمد اردبیل خبر داد و گفت: در این مراسم برنامه‌هایی از قبیل سخنرانی با هدف بصیرت دهی و معرفت افزایی با اولویت تبلیغ و ترویج فرهنگ رضوی، مداحی در سوگ شهادت امام رضا علیه السلام با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی اجرا و تبرک حرم رضوی در بین عزاداران امام رضا علیه السلام توزیع می‌شود.

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان اردبیل به تهیه ۲۰۰۰ بسته معیشتی به همت خادمیاران افتخاری رضوی در اردبیل اشاره و اظهار کرد: خادمیاران آستان قدس رضوی در شهر اردبیل، با هدف انفاق و دستگیری از خانواده‌های بی بضاعت، تعداد ۲۰۰۰ بسته‌های معیشتی از قبیل برنج و گوشت قرمز تهیه و توزیع این اقلام از صبح امروز شروع شده و تا عصر ادامه خواهد داشت.

برپایی موکب امام رضا علیه السلام با اولویت توزیع اقلام بهداشتی در اردبیل

حجت الاسلام قیامی از برپایی موکب امام رضا علیه السلام در اردبیل خبر داد و افزود: موکب حضرت علی بن موسی الرضا، با اولویت توزیع ماسک و اقلام بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا و نیز مواد غذایی بسته بندی در محل خیابان شهید معادی اردبیل برپا شده است.

وی گفت: راه اندازی غرفه کودکان با هدف تبیین آموزه‌های دینی و پیام‌های تربیتی و اهدا هدایا به بازدید کنندگان و نیز غرفه مشاوره فرهنگی، مذهبی و اخلاقی برای جوانان و بزرگسالان از دیگر بخش‌های موکب امام رضا علیه السلام در اردبیل است.