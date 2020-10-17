غلامرضا ذاکری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آب دهی قنات‌های چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: ۳۰ درصد قنات‌های چهارمحال و بختیاری با کاهش آبدهی مواجه شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۰ درصد قنات‌های چهارمحال و بختیاری خشک شده است.

وی ادامه داد: کاهش بارش‌ها و تغییر الگوی بارش در این استان از مهمترین عوامل کاهش آبدهی قنات‌ها در این استان است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: حفظ اشتغال بخش کشاورزی در این استان نیازمند بهره گیری از تجهیزات نوین آبیاری در این استان است.