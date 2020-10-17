۲۵۳ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ حال ۴۷۲۱ بیمار وخیم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه، در تماس تلفنی با شبکه خبر، اظهار کرد: از دیروز تا امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴ هزار و ۱۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۷۷۹ نفر از آنها بستری شدند.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵۲۶ هزار و ۴۹۰ نفر رسید.

وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۰ هزار و ۱۲۳ نفر رسید.

لاری گفت: خوشبختانه تا کنون ۴۲۳ هزار و ۹۲۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: ۴۷۲۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون چهار میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۶۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار و استان‌های هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.