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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۸

لاری خبر داد؛

۲۵۳ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ حال ۴۷۲۱ بیمار وخیم است

۲۵۳ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ حال ۴۷۲۱ بیمار وخیم است

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۲۵۳ بیمار کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته و بستری شدن ۱۷۷۹ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر شنبه، در تماس تلفنی با شبکه خبر، اظهار کرد: از دیروز تا امروز ۲۶ مهر ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴ هزار و ۱۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۷۷۹ نفر از آنها بستری شدند.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۵۲۶ هزار و ۴۹۰ نفر رسید.

وی ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵۳ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۰ هزار و ۱۲۳ نفر رسید.

لاری گفت: خوشبختانه تا کنون ۴۲۳ هزار و ۹۲۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: ۴۷۲۱ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا کنون چهار میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۶۳ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

وی افزود: استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار و استان‌های هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

کد مطلب 5049778

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