به گزارش خبرگزاری مهر، جبار زندی در جلسه بررسی لایحه عوارض محلی سال ۱۴۰۵ شهرداری سنندج در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر بر اظهار کرد: از معیارهای بررسی لایحه عوارض شهرداری، مطابقت آن با قوانین بالادستی از جمله قانون مالی شهرداری‌ها و قانون درآمدهای پایدار شهری است.

وی افزود: رعایت عدالت اجتماعی و تناسب با وضعیت اقتصادی شهروندان از اولویت‌های ما در بررسی این لایحه است و تلاش می‌کنیم از دریافت عوارض مضاعف جلوگیری شود.

زندی با اشاره به اصول حاکم بر وضع عوارض محلی گفت: تناسب با توان مالی شهروندان، شفافیت در محاسبه و اخذ عوارض، جلوگیری از دریافت چندباره یک خدمت تحت عناوین مختلف، رعایت عدالت فضایی میان محلات و توجه به درآمدهای پایدار شهرداری، از جمله مبانی اصلی ما در تدوین عوارض است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: لایحه عوارض محلی سال ۱۴۰۵ شهرداری حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری پیشنهاد شده است که پیش از تصویب نهایی، به‌طور کامل در جلسات کارشناسی بررسی و با روند کاهشی یا موافقت کامل به صحن شورا ارسال خواهد شد.

رئیس کمیسیون بودجه در پایان یادآور شد: پس از تصویب در صحن شورا و تأیید هیأت انطباق فرمانداری، لایحه به شهرداری ابلاغ خواهد شد.