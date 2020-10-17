افزایش آمار کرونا در هرمزگان/تعطیلات مسافران را به هرمزگان کشاند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ رضا زرگر؛ با شروع فصل پاییز موج سوم شیوع کرونا در کشور آغاز شد. بسیاری از استان‌های کشور با تغییر آب و هوایی در فهرست استان‌های فوق قرمز قرار گرفتند. در حال حاضر به غیر از چهار استان سایر استان‌ها قرمز و وضعیت نگران کننده دارند. تا آنجائیکه در تهران، اصفهان، البرز و مشهد بیمارستان‌ها در پذیرش بیماران کرونایی با مشکل کمبود تخت روبرو شده‌اند.

در پی تعطیلات آخر هفته از سوی ستاد ملی کرونا محدودیت تردد در پنج استان اعمال شد. شاید کنترل ناقص در برخی از مبادی ورودی و خروجی استان‌ها شیب ورود مسافران را به سمت استان‌های جنوبی به خصوص هرمزگان سرازیر کرد. از عصر چهارشنبه ورود پلاک‌های استان‌های همجوار هرمزگان مشاهده بود. بوستان‌های ساحلی بندرعباس جمعه شب شاهد حضور خیل مسافرانی بود که از استان‌های کرمان و فارس به هرمزگان سفر کرده‌اند.

ساحل بندرعباس می‌تواند منبع شیوع کرونا شود

بوستان غدیر، بوستان دولت، بلوار ساحلی شاهد حضور خودروهای استان‌های همجوار بود. علیرغم اینکه استاندار هرمزگان در هفته گذشته بارها بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و برخورد با واحدهای صنفی تاکید داشت اما ظاهراً در ورود مسافران کوتاهی شد و بی توجهی به کنترل ورودی‌های شهر موجب ورود مسافران ناخوانده به استان شد. در تازه‌ترین واکنش رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خواستار اعمال ممنوعیت ورود مسافر به استان شد.

مشاهدات خبرنگار مهر از سطح شهر بندرعباس حاکی است که روز جمعه ساحل بندرعباس مکانی برای تفریح مهمانان ورودی از استان‌های همجوار بود. همچنین جمعه شب ساحل بندرعباس مانند روزهای قبل از کرونا مملو از مسافران و خانواده‌هایی بود که برای گذران تعطیلات در سواحل بندرعباس پیاده روی و آب تنی می‌کردند. نکته قابل تأمل حضور دست فروشان بود که در پارکینگ پارک غدیر اقدام به فروش اغذیه بدون هیچ گونه ممانعت و نظارت بهداشتی کرده بودند. شلوغی پارک‌های ساحلی شب گذشته در بندرعباس موجی از نگرانی را در میان شهروندان ایجاد کرد.

بستری ۵۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه

رئیس دانشگاه علوم پرشکی هرمزگان گفت: آمار مبتلایان و بستری در استان رو به افزایش است و مردم باید رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.

حسین فرشیدی در بخش ویژه خبری شبکه استانی خلیج فارس بیان داشت: در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر دیگر بر اثر کرونا در استان جان باخت و شمار جان باختگان به ۸۱۰ نفر رسید.

وی با بیان اینکه فرد جان باخته مردی ۴۳ ساله از بندرعباس بود، اظهار کرد: اکنون ۱۸۱ نفر با تشخیص کووید ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری اند که از این شمار ۵۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (آی. سی. یو) بسر می‌برند.

رئیس دانشگاه علوم پرشکی هرمزگان با اشاره به اینکه حال ۱۵ نفر از آن‌ها وخیم است، تصریح کرد: در این هفته ۲۰ درصد آمار بیماران بستری در استان افزایش پیدا کرد و اکنون درصد موارد مثبت در آزمایش‌ها به ۳۵ درصد رسیده است.

فرشیدی بیان کرد: ۷۶ درصد از افرادی که تاکنون در استان به کرونا مبتلا شده‌اند ساکنان شهرها و ۲۴ درصد ساکنان روستاها بوده‌اند که افزایش سفر به روستاها می‌تواند این آمار را تغییر دهد.

۲ هفته دیگر شاهد افزایش آمار مبتلایان خواهیم بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه میانگین سن فوتی‌های کرونا در استان ۶۳ سال و میانگین سن افراد بستری شده ۵۳ سال است، اضافه کرد: ظرف دو سه هفته گذشته آمار رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در استان کاهش یافته است که نتیجه آن دو سه هفته آینده با افزایش شمار بستری‌ها و فوتی‌ها خود را نشان خواهد داد.

وی ادامه داد: خانواده‌ها از پذیرش مسافران خودداری کنند، زیرا وضعیت در کشور قرمز هست و مسافرت‌ها می‌تواند به افزایش شیوع بیماری در استان منجر شود.

فرشیدی با بیان اینکه تاکنون ۷۴ هزار و ۴۴ آزمایش کووید ۱۹ در استان انجام شده است، خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های استاندار هرمزگان و افزایش تولید ماسک از روز یکشنبه ماسک در استان با قیمت هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد و نباید بالاتر از این رقم ماسک در داروخانه‌ها و دیگر مراکز به فروش برسد.