برگزاری مراسم شهادت امام رضا (ع) در ۳۰ بقعه البرز

علی دشتکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح مراسم سوگواری در ایام دهه آخر ماه صفر و روز شهادت ثامن‌الحجج علی بن موسی‌الرضا (ع)، اظهار کرد: مراسم ویژه شهادت امام رضا (ع) با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ظرفیت محدودتر در بقاع متبرکه و امامزادگان استان البرز در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه در سراسر بقاع متبرکه استان البرز، زیارت امین‌الله قرائت می‌شود، افزود: امروز به مناسبت روز شهادت علی بن موسی‌الرضا (ع) ۵ هزار پرس غذا طبخ و بین جامعه هدف و افراد کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به اینکه مراسم سوگواری شهادت حضرت رضا (ع) در ۳۰ بقعه امامزادگان البرز در حال برگزاری است، تصریح کرد: این مراسم در امامزادگان شاخص شهرستان‌های استان شامل امامزادگان طاهر (ع)، حسن (ع)، محمد (ع)، حیدر (ع) و عبدالله (ع) شهرستان کرج و امامزاده عبدالله (ع) چندار، امام‌زاده هادی (ع) ینگه امام نظرآباد، امام زادگان هارون و یوسف (ع) طالقان، امامزادگان ام کبری و ام صغری (س) اشتهارد، امامزادگان احمد و محمود (ع) نظرآباد، امامزادگان یحیی (ع) دوزعنبر ساوجبلاغ و جعفر (ع) هشتگرد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بقاع امامزادگان سطح استان مراکز افق جانمایی شده است، عنوان کرد: مرکز افق برگرفته از کلمه اجتماعی، فرهنگی و قرآنی است که بسته‌های حمایتی در راستای کمک مؤمنانه را از محل درآمد بقعه متبرکه، محل موقوفات مرتبط و کمک‌های مردمی برای افراد کم‌بضاعت از ابتدای شیوع کرونا تا امروز تهیه و توزیع می‌کند.

دشتکی با اشاره به اینکه در روز شهادت امام رئوف در امامزاده حسن (ع) کرج، ۲ هزار پرس غذا برای توزیع در بین خانواده‌های نیازمند تهیه شده است، گفت: همچنین امروز ۲۵۰ پک لوازم‌التحریر، کیف و کفش از محل بقعه متبرکه امامزاده حسن (ع)، موقوفات مرتبط و کمک‌های مردمی تهیه و در بین دانش آموزان کم‌بضاعت و جامعه هدف توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در روز شهادت امام هشتم در امامزاده عبدالله (ع) محمدشهر، ۵۰۰ پرس غذا طبخ و تهیه می‌شود، متذکر شد: همچنین ۱۰۰ بسته تغذیه سالم هر کدام به ارزش ۲۰۰ هزار تومان بین ایتام و نیازمندان محمد شهر توزیع می‌شود.

گفتنی است، در روز ۲۸ صفر مصادف با شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت نبی اکرم (ص)، زیارت حضرت رسول (ص) از راه دور در بقاع متبرکه، امامزادگان و منازل سطح استان قرائت شد.