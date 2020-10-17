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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۱۴

مدیرکل اوقاف البرز خبر داد؛

برگزاری مراسم شهادت امام رضا (ع) در ۳۰ بقعه البرز

برگزاری مراسم شهادت امام رضا (ع) در ۳۰ بقعه البرز

کرج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز گفت: مراسم سوگواری شهادت حضرت رضا (ع) در ۳۰ بقعه امامزادگان البرز در حال برگزاری است.

علی دشتکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح مراسم سوگواری در ایام دهه آخر ماه صفر و روز شهادت ثامن‌الحجج علی بن موسی‌الرضا (ع)، اظهار کرد: مراسم ویژه شهادت امام رضا (ع) با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و ظرفیت محدودتر در بقاع متبرکه و امامزادگان استان البرز در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه در سراسر بقاع متبرکه استان البرز، زیارت امین‌الله قرائت می‌شود، افزود: امروز به مناسبت روز شهادت علی بن موسی‌الرضا (ع) ۵ هزار پرس غذا طبخ و بین جامعه هدف و افراد کم‌برخوردار توزیع می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز با اشاره به اینکه مراسم سوگواری شهادت حضرت رضا (ع) در ۳۰ بقعه امامزادگان البرز در حال برگزاری است، تصریح کرد: این مراسم در امامزادگان شاخص شهرستان‌های استان شامل امامزادگان طاهر (ع)، حسن (ع)، محمد (ع)، حیدر (ع) و عبدالله (ع) شهرستان کرج و امامزاده عبدالله (ع) چندار، امام‌زاده هادی (ع) ینگه امام نظرآباد، امام زادگان هارون و یوسف (ع) طالقان، امامزادگان ام کبری و ام صغری (س) اشتهارد، امامزادگان احمد و محمود (ع) نظرآباد، امامزادگان یحیی (ع) دوزعنبر ساوجبلاغ و جعفر (ع) هشتگرد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در بقاع امامزادگان سطح استان مراکز افق جانمایی شده است، عنوان کرد: مرکز افق برگرفته از کلمه اجتماعی، فرهنگی و قرآنی است که بسته‌های حمایتی در راستای کمک مؤمنانه را از محل درآمد بقعه متبرکه، محل موقوفات مرتبط و کمک‌های مردمی برای افراد کم‌بضاعت از ابتدای شیوع کرونا تا امروز تهیه و توزیع می‌کند.

دشتکی با اشاره به اینکه در روز شهادت امام رئوف در امامزاده حسن (ع) کرج، ۲ هزار پرس غذا برای توزیع در بین خانواده‌های نیازمند تهیه شده است، گفت: همچنین امروز ۲۵۰ پک لوازم‌التحریر، کیف و کفش از محل بقعه متبرکه امامزاده حسن (ع)، موقوفات مرتبط و کمک‌های مردمی تهیه و در بین دانش آموزان کم‌بضاعت و جامعه هدف توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در روز شهادت امام هشتم در امامزاده عبدالله (ع) محمدشهر، ۵۰۰ پرس غذا طبخ و تهیه می‌شود، متذکر شد: همچنین ۱۰۰ بسته تغذیه سالم هر کدام به ارزش ۲۰۰ هزار تومان بین ایتام و نیازمندان محمد شهر توزیع می‌شود.

گفتنی است، در روز ۲۸ صفر مصادف با شهادت امام حسن مجتبی (ع) و رحلت نبی اکرم (ص)، زیارت حضرت رسول (ص) از راه دور در بقاع متبرکه، امامزادگان و منازل سطح استان قرائت شد.

کد مطلب 5049834

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