همکاری محسن تنابنده با منوچهر هادی؛ جنگ ۱۲ روزه سوژه سریال نوروزی شد

پدرام کریمی نویسنده سریال نوروزی «من دزد نیستم» که توسط تنابنده ها و منوچهر هادی در حال تولید است درباره این مجموعه به خبرنگار مهر بیان کرد: من و بابک کایدان نگارش سریال را بر عهده داشته ایم و منوچهر هادی کارگردان مجموعه و مصطفی تنابنده تهیه کننده است.

وی درباره نقش محسن تنابنده در این پروژه نیز اظهار کرد: محسن تنابنده مدیر پروژه است و قصه به جنگ ۱۲ روزه می پردازد.

وی درباره قصه این سریال توضیح داد: آغاز قصه سریال حمله و جنگ ۱۲ روزه‌ای است که رخ داده و پایان سریال نیز با خاتمه جنگ تمام می‌شود و اتفاقاتی در این مسیر در داستان رخ می دهد. نمی توانم درباره اتفاقات توضیح دیگری بدهم چون قصه را لو می دهد.

کریمی با اشاره به اینکه نگارش فیلمنامه ادامه دارد، عنوان کرد: سریال در حال تصویربرداری است، با این حال ما حدوداً ۸۰ درصد از فیلمنامه را آماده داریم. همچنین در حال دیالوگ‌نویسی بر اساس سیناپس‌های آماده قسمت‌ها هستیم. در حال حاضر هم سه قسمت پایانی را در مرحله دیالوگ‌نویسی داریم و تقریباً به صورت همزمان با گروه تصویربرداری پیش می‌رویم.

این نویسنده در پایان درباره این سریال و جذابیت آن برای مخاطب بیان کرد: همه ما وقتی این کار را شروع کردیم تنها یک نیت داشتیم و هدف این بود که مردم پس از جنگ ۱۲ روزه حالشان بهتر شود. در اولین جلسه‌ای که دور هم جمع شدیم، گفتیم کاری انجام دهیم که دل مردم شاد شود.