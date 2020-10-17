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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۹

معاون هلال احمر گلستان خبرداد

نجات ۱۸ کوهنورد گمشده در ارتفاعات «محمد آباد» علی آبادکتول

نجات ۱۸ کوهنورد گمشده در ارتفاعات «محمد آباد» علی آبادکتول

علی آبادکتول- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان گفت: پس از ۹ ساعت عملیات شبانه، ۱۸ کوهنورد گم شده در منطقه کوهستانی چه جا در دهنه محمد آباد کتول پیدا شدند.

سید رحیم میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با دریافت گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان در ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه جمعه ۲۵ مهر مبنی بر گم شدن ۱۸ مرد کوهنورد در ارتفاعات روستای کوهستانی چه جا در دهنه محمد آباد کتول، به سرعت یک تیم عملیاتی به همراه یک تیم کوهستان از علی آبادکتول به منطقه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان افزود: پس از ۹ ساعت پیمایش شبانه در ارتفاعات چه جا، افراد گم شده در ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه پیدا و به منطقه امن در پایین دست منتقل شدند.

گفتنی است گلستان یکی از استان های پرحادثه در زمینه حوادث کوهستان بوده که ماهیانه شاهد گمشدگی کوهنوردان و گردشگران است.

کد مطلب 5049904

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