نجات ۱۸ کوهنورد گمشده در ارتفاعات «محمد آباد» علی آبادکتول

سید رحیم میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با دریافت گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان در ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه جمعه ۲۵ مهر مبنی بر گم شدن ۱۸ مرد کوهنورد در ارتفاعات روستای کوهستانی چه جا در دهنه محمد آباد کتول، به سرعت یک تیم عملیاتی به همراه یک تیم کوهستان از علی آبادکتول به منطقه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گلستان افزود: پس از ۹ ساعت پیمایش شبانه در ارتفاعات چه جا، افراد گم شده در ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه پیدا و به منطقه امن در پایین دست منتقل شدند.

گفتنی است گلستان یکی از استان های پرحادثه در زمینه حوادث کوهستان بوده که ماهیانه شاهد گمشدگی کوهنوردان و گردشگران است.