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۲۶ مهر ۱۳۹۹، ۱۴:۳۳

امروز رخ داد؛

حملات توپخانه‌ای ارتش سعودی به مناطق مسکونی در صعده یمن

حملات توپخانه‌ای ارتش سعودی به مناطق مسکونی در صعده یمن

حملات ددمنشانه سعودی به مناطق مختلف یمن ادامه دارد و در جدیدترین یورش، نظامیان آل سعود با توپخانه مناطق مسکونی در استان صعده را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، حملات ددمنشانه نظامیان آل سعود و مزدوران آنها به مناطق مختلف یمن ادامه دارد.

بر اساس این گزارش؛ منابع یمنی ازحملات راکتی و توپخانه ای ارتش سعودی به مناطق مسکونی در منطقه رازح استان صعده، خبر دادند.

همچنین جنگنده های سعودی، منطقه الفرع در بخش کتاف در استان صعده را بمباران کردند.

همچنین مزدوران وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی مناطقی از استان الحدیده را هدف حملات خود قرار دادند.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی منطقه رحبه در استان مأرب را بمباران کردند.

در حملات خمپاره ای مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی به منطقه ای در تعز، یک کودک شهید و سه کودک دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که جنگنده های سعودی سه بار منطقه الخنجر در استان الجوف را بمباران کردند.

کد مطلب 5049925

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