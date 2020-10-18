تحقیق و تفحص از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به جریان افتاد

احمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از صندوق رفاه دانشجویان با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس گفت: با توجه به گزارش‌های تخلف عدیده‌ای که از دانشگاه‌های کشور به کمیسیون آموزش مجلس ارسال شده است، تحقیق و تفحص از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در واقع رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در یک ماه گذشته گزارشی را در کمیسیون آموزش مطرح کرد و نتوانست به سئوالاتی که شخص بنده و برخی از همکاران از وی داشتند پاسخ داده و اعضای کمیسیون را قانع کند.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: بنابراین بنده، تحقیق و تفحص ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، (تحقیق و تفحص کوتاه مدت) را درخواست کردم و حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نیز آن را امضا کردند و این طرح که در ۶ بند تنظیم شده است به جریان افتاد.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با درخواست ۴۰ نماینده مجلس به وزیر علوم نیز ارسال شد، بعد از ارسال وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول باید ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را ارائه کنند که پاسخ وزارت علوم دریافت شده، ولی برای ما قانع کننده نیست چرا که سئوالات ما پاسخ داده نشده و یک سری کلیات مطرح شده است.

نادری افزود: قرار شده است در هفته پیش رو یا هفته بعد از وزیر علوم برای پاسخ به تخلفات گزارش‌هایی که ارائه شده دعوت شود تا با حضور در کمیسیون آموزش به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: وجود برخی ابهامات در حوزه اعتبارات و نحوه هزینه کرد بودجه صندوق، استفاده از نیروی انسانی غیر تخصصی و مجرب در سطوح مدیریتی و ضعف در مدیریت منابع مالی برخی از محورهایی است که منجر به طرح مذکور شد.

وی افزود: از همه مهمتر ترک فعلی است که ریاست صندوق رفاه در حوزه‌های مختلف مدیریتی داشته که باید انجام می‌داده ولی ترک فعل کرده است.

نادری افزود: برخی از محورهای دیگر نیز به بخش مدیریت در کرونا مربوط می‌شود، نوسازی خوابگاه‌ها، سلف سرویس‌ها بایستی اتفاق می‌افتاده که عملاً اتفاق نیافته است در دوران کرونا باید بیشتر این اتفاق روی می‌داده که انجام نشده است.