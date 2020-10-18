به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف اظهار داشت: حدود ۹۰ هزار نانوایی از طریق ۴۰۰ کارخانه تولید آرد که ماهیانه ۹۰۰ هزار تن، گندم را تبدیل به آرد می‌کنند از طریق شبکه حمل و نقلی منسجم و برنامه ریزی شده در سه دهه اول، دوم و سوم در هر ماه آرد دریافت می‌کنند.

وی گفت: از مردم تقاضا داریم از نانوایی‌هایی که دارای پروانه فعالیت، جواز کسب و پروانه بهداشت تضمین شده هستند، خرید کنند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: گاهی اوقات دیده شده برخی از نانوایی‌ها که پروانه کسب نداشته و اجازه فعالیت هم ندارند و آرد مورد نیاز خود را از طریق شبکه غیر رسمی تامین می‌کرده اند با کمبود آرد مواجه شده اند و موجبات سوء استفاده برای رسانه‌های ضد انقلاب را فراهم کرده اند.



سیف در خصوص نانوایی‌های آزادپز هم گفت: نانوایی آزادپز دیگر در کشور وجود ندارد و همه نانوایی‌ها به دو مدل یارانه‌ای یک و دو، از دولت آرد دریافت می‌کنند که در نوع اول به صورت کاملاً دولتی و به قیمت هر کیلو ۶۶۵ تومان و نوع دوم که به صورت آزاد آرد دریافت می‌کنند.



وی افزود: هر سال در نیمه دوم سال، به دلیل اینکه روزها کوتاه می‌شود و تعطیلی خیلی از ادارات و فضاهای کاری توام با یکدیگر می‌شود متاسفانه شاهد شلوغی و ازدحام متقاضیان نان در صف نانوایی‌ها هستیم.



مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: علت دیگری که امکان دارد نانوایی، نان کمتری پخت کند این است که بعضی نانوایی‌ها به جای هشت ساعت کار شش ساعت فعالیت می‌کند.



سیف افزود: در هیچ نقطه‌ای از کشور، نه در حال حاضر بلکه در گذشته و حتی در آینده هم هیچ مشکلی در تهیه آرد و نان نداریم ضمن اینکه میزان ذخایر راهبردی کشور هم بی نظیر است.

وی گفت: یکی از نانوایی‌ها در استان البرز که مرتکب تخلف هم شده، فیلمی از واحد صنفی خود را برای یکی از شبکه‌های فارسی زبان خارجی فرستاده که این فیلم کاملاً دروغ بوده و بعد از بررسی ها، مشخص شد این نانوایی تخلفات گسترده‌ای داشته که در حال حاضر در دست رسیدگی است.