به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: اگرچه کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم جلسات متعددی برای بررسی برجام برگزار کرد و آن را حدود ۲۰۰ ساعت مورد بررسی قرار داد اما آیا رئیس وقت جلسه اجازه قرائت گزارش کمیسیون برجام در صحن علنی را داد؟ به هیچ وجه.

وی همچنین ضمن انتقاد از هزینه کرد دولت در بیماری کرونا، افزود: دولت و رئیس جمهور قول پرداخت صد هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت کرونا را داده بود اما رانندگان، صنف آرایشگران و … تسهیلاتی بابت جبران خسارت دریافت نکردند، آیا زمان ورود دیوان محاسبات به موضوع نرسیده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: علیرغم اینکه حدود یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا برداشت شد، اما وزیر بهداشت می‌گوید تنها ۲۷ درصد آن به آنها تخصیص داده شده، بقیه اعتبارات در چه محلی هزینه شده است؟ آیا زمان ورود دیوان محاسبات نیست.

سلیمی در پایان گفت: قرار بود شبکه شاد رایگان باشد اما رایگان نیست و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به آن ورود کنند.