«روحانی» باید پاسخگوی مشکلات اقتصادی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به دولت، گفت: دولت باید بر عدالت، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در زمینه های مادی و معنوی تلاش کند که متاسفانه در خصوص متناسب سازی حقوق شاغلین و کارمندان دولت به این شکل نبوده است.

وی افزود: متاسفانه دولت با کارمندان صدا و سیما برخورد سیاسی کرده چرا که برای کارمندان دولت ۵۰ درصد افزایش حقوق اعمال شد اما برای کارمندان صدا و سیما به دلیل برخورد سیاسی این شرایط صورت نگرفت که از دولت تقاضا می شود این مورد پیگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در اولویت بندی طرح ها که قید دو فوریت و یک فوریت مطرح می شود اصل بر عادی بودن است چرا که اوایل کار مجلس یازدهم ۲۳۰ نماینده نامه نوشته و خواستار پاسخگویی رئیس جمهور به مجلس شدند چرا که شرایط کشور در حال اضطرار است و حتی باید با سه فوریت مطرح شود که رئیس جمهور با توجه به اوضاع کشور در همه زمینه ها به خصوص تورم و گرانی به مجلس پاسخگو باشد.

بابایی تصریح کرد: به هیئت رئیسه تذکر می دهم که پشت صحنه عدم پاسخگویی رئیس جمهور کجاست، چرا دولت نمی پذیرد که مردم مشکل دارند در حالی که برخی می خواهند مشکلات را گردن احزاب، گروه ها و جریانات بیندازند، اگر هیئت رئیسه توان این کار را ندارد اما ما نمایندگان ورود کرده و به این مسئله رسیدگی می کنیم چرا که میان مردم شرمنده بوده و نمی دانیم که به کارگران، معلمان و مردم چه جوابی دهیم، بنابراین باید تلاش کنیم که شعارهای مجلس انقلابی عملیاتی شود.