دادگاه شکایت ۵۱ زندانی سیاسی پیش از انقلاب علیه دولت آمریکا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه؛ حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اظهار کرد: مرکز وکلا در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و در راستای حفظ و حراست از ارزشهای انقلاب اسلامی و حمایت همهجانبه حقوقی از خانواده معظم شهدا، جانبازان و آسیبدیدگان، علاوه بر پیگیری پروندههایی همچون شهدای خواص، بمباران مدارس بروجرد موسوم به نیمکتهای سوخته، زمین فوتبال چوار ایلام، شهدای شاهچراغ و شهدای امنیت، اینبار نیز با رویکردی حقوقی و مستند، پرونده مطالبه خسارت از دولت و مقامات وقت آمریکا را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در این پرونده، پس از اخذ وکالت از ۵۱ نفر از زندانیان سیاسی پیش از انقلاب اسلامی که توسط ساواک بازداشت و بنا بر اظهارات و مستندات موجود تحت شدیدترین شکنجههای جسمی و روحی قرار گرفته بودند، دادخواست مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی تنظیم و به شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بینالملل تهران تقدیم شد.
عبدلیانپور ادامه داد: این دادخواست پس از انجام کامل تشریفات قانونی، تعیین وقت رسیدگی، ترجمه رسمی کلیه مستندات و ضمائم و ابلاغ به خواندگان حقیقی پرونده و همچنین دولت آمریکا در واشنگتن، وارد مرحله رسیدگی شد و جلسه دادگاه به صورت علنی برگزار گردید.
وی تصریح کرد: با توجه به کهولت سن بسیاری از خواهانها، شرایط خاص جسمانی آنان و آثار باقیمانده از شکنجههای دوران بازداشت، امکان عزیمت آنها به تهران فراهم نبود، از این رو با موافقت ریاست قوه قضاییه، جلسه رسیدگی در محل دادگستری مشهد برگزار شد تا این افراد بتوانند بدون مشقت مضاعف، شخصاً در فرآیند دادرسی حضور یافته و اظهارات خود را مطرح کنند.
رئیس مرکز وکلا افزود: دادگاه هفته گذشته برگزار شد و در جریان رسیدگی، مبانی حقوقی دعوا، از جمله حق دادخواهی اشخاص بر اساس قانون اساسی و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعاوی بینالمللی، تبیین شد. همچنین به موضوعات مطروحه درباره نحوه شکلگیری ساواک، نقش حمایتی و آموزشی دولت آمریکا در آن مقطع و آثار و تبعات عملکرد این سازمان بر زندانیان سیاسی پرداخته شد.دادگاه همچنین با استناد به مدارک، نقش آمریکا و نهادهای اطلاعاتی آن در شکلگیری و آموزش بازجویان ساواک را غیرقابل انکار دانست که رای آن به زودی صادر خواهد شد.
عبدلیانپور در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات، هماهنگیهای مرتبط با برگزاری جلسه دادگاه و حضور خواهانها توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه انجام شد تا این رسیدگی در فضایی رسمی، علنی و با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام گیرد و مسیر استیفای حقوق این افراد از طریق سازوکارهای حقوقی داخلی با جدیت دنبال شود.
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