  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۱۶:۰۷

طبق تصاویر ماهواره ای؛

میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور ۸ درصد افزایش یافت

میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور ۸ درصد افزایش یافت

تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران، میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در مهرماه سال های ۹۸ و ۹۹ را پایش و مقایسه کرد.

تصاویر تولید شده از سنجنده Sentinel- p۵، غلظت آلاینده NO۲ هوای کشور در روز ۲۵ مهرماه سال های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ نشان می دهد.

اندازه گیری میانگین غلظت این آلاینده هوا، نشان می دهد که در روز ۲۵ مهر ماه ۹۹، غلظت این آلاینده در حدود ۸ درصد نسبت به روز مشابه خود در سال گذشته افزایش یافته است.

میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سال ۹۸ شاخص ۲.۸۲ e-۵ و میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سال ۹۹ شاخص ۳.۰۳۷ e-۵ را نشان می دهد. 

کد مطلب 5050775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها