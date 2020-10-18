میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اداره سنجش از دور سازمان فضایی ایران، میانگین غلظت دی اکسید نیتروژن کشور در مهرماه سال های ۹۸ و ۹۹ را پایش و مقایسه کرد.

تصاویر تولید شده از سنجنده Sentinel- p۵، غلظت آلاینده NO۲ هوای کشور در روز ۲۵ مهرماه سال های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ نشان می دهد.

اندازه گیری میانگین غلظت این آلاینده هوا، نشان می دهد که در روز ۲۵ مهر ماه ۹۹، غلظت این آلاینده در حدود ۸ درصد نسبت به روز مشابه خود در سال گذشته افزایش یافته است.

میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سال ۹۸ شاخص ۲.۸۲ e-۵ و میانگین غلظت آلاینده NO۲ در سال ۹۹ شاخص ۳.۰۳۷ e-۵ را نشان می دهد.