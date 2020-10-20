کاهش ۵۶ درصدی سرقت احشام در رزن/سارق ساختمان نیمه کاره دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی شهرستان همدان از دستگیری سارق ساختمان نیمه کاره حین سرقت خبر داد.

جمشید باقری گفت: در پی تماس تلفنی فردی با پلیس ۱۱۰ مبنی بر اینکه فردی وارد ساختمان نیمه کاره‌ای در کنار منزل وی شده و اقدام به جمع آوری لوازم و مصالح ساختمانی کرده، بررسی موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل، متهم اقدام به فرار می‌کند که با اقدامات پلیسی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: دستگیری سارقان توسط پلیس در راستای برقراری امنیت پایدار در سطح شهرستان صورت می‌گیرد و مجرمان و مخلان نظم و امنیت بدانند فرزندان ملت در نیروی انتظامی اجازه هنجار شکنی را به هیچکس نخواهند داد.

دستگیری ۹ سارق در اسدآباد

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۹ سارق در دو روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری اظهار کرد: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان، طرح مبارزه با سرقت در شهرستان اسدآباد اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، ۹ سارق دستگیر و شش فقره انواع نیز سرقت شامل سرقت مغازه، وسایل داخل خودرو و پلاک خودرو، احشام و اماکن خصوصی کشف شد.

سرهنگ یاری در ادامه از دستگیری ۹ متهم دیگر در نتیجه عملکرد رده‌های تابعه انتظامی شهرستان در این مدت خبر داد و گفت: در اجرای این طرح مقداری انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف ۲۰۰۰ قطعه مرغ قاچاق در بهار

فرمانده انتظامی شهرستان بهار از کشف دو هزار قطعه مرغ زنده قاچاق و خارج از شبکه توزیع در این شهرستان خبر داد.

بزرگعلی نوری بیان کرد: مأموران انتظامی شهرستان بهار حین کنترل و پایش محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو دو هزار قطعه مرغ زنده قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بر اساس نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: مرغ‌های کشف شده به پست قرنطینه اداره دامپزشکی شهرستان بهار تحویل شد تا در شبکه قانونی توزیع قرار گیرد.

کاهش ۵۶ درصدی سرقت احشام در رزن

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از کاهش ۵۶ درصدی سرقت احشام و افزایش کشف ۳۸ درصدی سرقت اماکن خصوصی در ۶ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در این شهرستان خبر داد.

علی زنگنه گفت: در حوزه برخورد با سارقان شاهد افزایش کشف ۳۸ درصدی سرقت اماکن خصوصی و ۱۰۰ درصدی سرقت مغازه و کاهش ۱۰۰ درصدی وقوع سرقت اماکن دولتی در شهرستان رزن بوده‌ایم.

وی افزود: در حوزه سرقت احشام که یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم شهرستان به ویژه روستا نشینان است، کاهش ۵۶ درصدی وقوع سرقت را در مدت شش ماه اخیر داشتیم.

سرهنگ زنگنه با اشاره به اینکه اعتیاد و فعالیت خرده فروشان مواد مخدر یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است، عنوان کرد: در این خصوص اقدامات مناسبی توسط پلیس شهرستان صورت گرفته به گونه‌ای که کشف انواع مواد مخدر سنتی رشدی ۵۱ درصدی نسبت به سنوات گذشته دارد.