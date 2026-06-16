۲۳۸ فقره سرقت در نور کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید مهدوی عصر سهشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام عملکرد سهماهه نیروی انتظامی این شهرستان، از بهبود چشمگیر شاخصهای امنیتی در حوزه سرقت خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده، اظهار داشت: با بهرهگیری از گشتزنیهای هدفمند، افزایش سطح آگاهی شهروندان، استفاده از تجهیزات هوشمند و تلاش شبانهروزی کارکنان انتظامی، در سه ماه گذشته موفق شدیم ۲۳۸ مورد سرقت را کشف و ۲۰۷ نفر سارق را دستگیر کنیم که این عملکرد منجر به کاهش ۳ درصدی وقوع انواع سرقت و افزایش ۳۰ درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل در سطح شهرستان شده است.
فرمانده انتظامی نور با قدردانی از همکاری و مشارکت خوب مردم در طرحهای مختلف انتظامی، تأکید کرد: مقابله با جرائم تنها با اقدامات پلیسی میسر نیست و نیازمند همراهی همهجانبه شهروندان و دستگاههای اجرایی است؛ از این رو باید بر جنبههای پیشگیرانه و آموزشی نیز توجه ویژه داشت.
سرهنگ مهدوی در ادامه با بیان اینکه جلب رضایت مردم و افزایش نظم و امنیت برای شهروندان، مهمترین مأموریت نیروی انتظامی است، خاطرنشان کرد: تولید امنیت پایدار، مشارکت همگانی نهادها، ادارات و آحاد مردم را میطلبد و بدون این همراهی، موفقیتهای کامل حاصل نخواهد شد.
وی در پایان از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاعرسانی کنند تا اقدامات لازم در کمترین زمان ممکن انجام شود.
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