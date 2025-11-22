سرهنگ رحیم بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از ظرفیت مردمی در کاهش جرم اظهار کرد: پیشگیری از جرم صرفاً با اقدامات انتظامی ممکن نیست و باید مجموعهای از راهکارهای اجتماعی، قضائی و مردمی در کنار هم اجرا شود.
وی افزود: همکاری مردم، مشارکت دستگاهها و مسئولسازی ادارات نقش مهمی در مهار روند سرقت دارد.
فرمانده انتظامی رزن با اشاره به افزایش سرقت احشام در فصل پاییز تا ایام نوروز گفت: بخشی از این سرقتها توسط سارقان غیر بومی و سابقهدار انجام میشود؛ دامداران باید از نگهبانان مورد تأیید استفاده کرده و در صورت تردید، استعلام لازم را از پلیس بگیرند.
بیات تأکید کرد: ورود افراد ناشناس با پوششهایی نظیر خریدار احشام یا نصاب دوربین باید جدی گرفته شود و هرگونه تردد یا خودروی مشکوک فوراً به ۱۱۰ گزارش گردد.
وی با بیان اینکه سرقت منازل عمدتاً در ایام تعطیل و بین ساعات غروب تا ۲۲ شب اتفاق میافتد، گفت: شهروندان از قفلهای استاندارد استفاده کرده، طلا و اموال قیمتی را در منزل رها نکنند و در منازل اجارهای قفلها را تعویض کنند.
فرمانده انتظامی رزن با اشاره به وضعیت سرقت تجهیزات کشاورزی بیان کرد: ۸۳ درصد سرقتهای ثبتشده شهرستان مربوط به ادوات کشاورزی است و بیتوجهی برخی کشاورزان به نگهداری صحیح ابزارها علت اصلی بروز این جرایم است.
بیات افزود: در هشتماهه نخست امسال ۴۰۴ فقره سرقت در رزن ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان سرقت ۶ درصد کاهش اما کشف جرایم ۲۴ درصد و دستگیری سارقان ۳۳ درصد افزایش یافته است.
وی از اجرای طرح «امنیت محلهمحور» در ۴۱ محله شهرستان خبر داد و گفت: با حضور معتمدین، خانواده شهدا و نیروهای مردمی، چالشهای امنیتی هر محله بهصورت مستمر بررسی و رفع میشود.
فرمانده انتظامی رزن همچنین از رشد ۲۵ درصدی جرایم اینترنتی خبر داد و بیان کرد: پلیس فتا با تلاش مضاعف بیش از ۲۳ درصد پروندههای برداشت غیرمجاز را به نتیجه رسانده است. شهروندان در صورت مواجهه با کلاهبرداری اینترنتی باید با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و موضوع را برای مسدودسازی حساب اطلاع دهند.
بیات در پایان تأکید کرد: پیشگیری از جرم بدون همکاری مردم و دستگاهها ممکن نیست و گزارش سریع موارد مشکوک به ۱۱۰ نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت پایدار شهرستان دارد.
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