متهم کردن حشد شعبی غیر منصفانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «فالح الفیاض» رئیس سازمان حشد شعبی عراق اعلام کرد که مطرح کردن مسائلی از قبیل دست داشتن این نیروها در برخی پرونده‌های داخلی غیر منصفانه است.

الفیاض بیان کرد:: سازمان حشد شعبی مسئول اقدامات افراد که خود را منتسب به این سازمان می‌دانند نیست. الفیاض بیان کرد: کسی که هیئتهای دیپلماتیک را هدف قرار می‌دهد جز گروه‌هایی محسوب می‌شود که قانون را زیر پا می‌گذارند. حرف و حدیث در خصوص دست داشتن نیروهای حشد شعبی در این قبیل پرونده‌های داخلی غیر منصفانه است.

وی ادامه داد: برخی جریان‌های سیاسی مخالفت خود را با حضور آمریکایی‌ها در عراق اعلام می‌کنند و آنها خود، مسئول مواضعشان هستند. هر اقدام نظامی خارج از چارچوب حاکمیت، از سوی قانون، بازخواست می‌شود.

پیش از این برخی جریان‌های مغرض و رسانه‌های وابسته به آنها، نیروهای حشد شعبی را در برخی درگیری‌ها و خرابکاری‌های داخلی در عراق متهم کرده بودند.

رئیس سازمان حشد شعبی ادامه داد: کمیته تحقیقات در مسأله هدف قرار گرفتن هیئتهای دیپلماتیک نهادی سیاسی نبوده و در صدد اتهام پراکنی نیست. وظیفه این کمیته یافتن حقیقت و شناسایی عاملان حمله است. این کمیته در پی شواهد است و سرانجام تمام عاملان حمله به هیئتهای دیپلماتیک را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.

وی اعلام کرد که برخی کشورها از وجود حشد شعبی نگرانند. آتش زدن مقر حزب دموکرات کردستان اقدامی مجرمانه است چرا که این حزب ریشه در فرهنگ بخش قابل توجهی از بافت مردمی عراق دارد. ما از برافراشته شدن پرچم حشد شعبی برفراز مقر حزب دموکرات احساس شرمساری می‌کنیم.

الفیاض ادامه داد: آتش زدن نهادها و مؤسسات اقدامی غیرقانونی است که فرایندهای سیاسی و نیز تلاش‌های تظاهرات‌کنندگان را بر باد می‌دهد. بدگویی هوشیار زیباری وزیر خارجه اسبق عراق درباره حشد شعبی از سر لغزش زبان بوده و رهبران حزب دموکرات آن صحبت‌ها را نپذیرفتند.

وی گفت: حشد شعبی مشکلی با الکاظمی و یا هر جنبشی در منطقه سبز بغداد ندارد، به علاوه هیچگونه خصومت یا دلخوری میان ما و نخست‌وزیر نیست. الفیاض با یادآوری حادثه الفرحاتیه و کشتار شهروندان عراقی گفت که این حادثه خارج از چارچوب قانون بود و قیس الخزعلی رئیس جنبش عصائب اهل حق متعهد شده که در قبال هیچیک از عاملان جنایت الفرحاتیه محافظه‌کاری نکند.