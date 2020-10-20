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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۹:۲۹

تا ۱۰ آبان ادامه دارد؛

ثبت نام پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور آغاز شد

ثبت نام پذیرفته شدگان سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور آغاز شد

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور امروز ۲۹ مهرماه آغاز می شود و تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، امیرحسین بهروز ضمن تبریک به نودانشجویان دانشگاه پیام نور افزود: تمام پذیرفته شدگان باید با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و انجام مراحل پذیرش نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی خلاصه مراحل پذیرش را شامل تکمیل مشخصات، ارسال مدارک و دریافت "گزارش ۲۶۰" عنوان کرد و گفت: کلیه پذیرفته شدگان باید با شناسه کاربری و گذرواژه وارد سیستم گلستان شوند.

بهروز افزود: شناسه کاربری مجموع شماره پرونده و b۹۹۱ است به این ترتیب که دانشجویان باید شماره پرونده خود را به b۹۹۱ اضافه کرده و بدون فاصله درج کنند و گذرواژه نیز شماره ملی ده رقمی دانشجویان است و در صورتی که کد ملی در اطلاعات سنجش تکمیل نشده باشد، دانشجو باید شماره شناسنامه خود را برای گذرواژه درج کند.

وی با عنوان اینکه در صورتی که با شناسنامه و یا کدملی موفق به ورود به سیستم نشده‌اید شماره پرونده خود را در گذرواژه وارد کنید، افزود: دانشجویان باید از طریق مسیر آموزش==> دانشجو==> پذیرش غیرحضوری==> "پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود" نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک و تصاویر با حجم حداکثر ۲۵۰ کیلو بایت و فرمت jpg اقدام کنند.

بهروز اظهار داشت: بعد از تکمیل مراحل و پذیرش دانشجویان می‌توانند با شناسه کاربری: شماره دانشجویی و گذرواژه: شماره شناسنامه، جهت ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ ۳۰ مهرماه به سیستم گلستان مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: کلیه دانشجویان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت ۵۰ درصد شهریه ثابت هستند که برای این منظور باید از طریق منوی اصلی --> آموزش --> گزارش‌های آموزش --> شهریه --> لیست‌ها و آمارها--> فرم واریز وجوه دانشگاه پیام نور نسبت به دریافت گزارش ۱۶۳ و پرداخت شهریه خود اقدام کنند.

مدیرکل روابط عمومی با عنوان اینکه پرداخت شهریه هم به صورت الکترونیکی و هم از طریق حضور در بانک امکان پذیر است، اظهار داشت: دانشجویان برای پرداخت الکترونیکی می‌توانند از طریق منوی اصلی --> آموزش --> شهریه --> پرداخت‌های الکترونیکی دانشجو، شهریه خود را پرداخت کنند و یا از طریق گزارش ۱۶۳، با دریافت شناسه قبض و پرداخت، شهریه خود را با مراجعه به بانک بپردازند.

وی یادآور شد: پس از پرداخت شهریه دانشجویان می‌توانند از طریق مسیر ثبت نام، عملیات ثبت نام و ثبت نام اصلی انتخاب واحد خود را انجام دهند.

کد مطلب 5052120
زهرا سیفی

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