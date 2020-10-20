به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی در قدس اشغالی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست در ادامه این اقدامات خود به مناطقی در قدس اشغالی یورش بردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیستها در جریان یورش به قدس اشغالی شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

از سوی دیگر، رسانه های عرب زبان اعلام کردند که صهیونیستها اخیراً اقدامات غیر انسانی خود علیه شهروندان فلسطینی در قدس را تشدید کرده اند.

در همین راستا گفته می شود که صهیونیستها به بهانه مبارزه با کرونا جریمه های مالی سنگین را به شهروندان ساکن قدس اشغالی تحمیل می کنند.