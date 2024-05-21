جدیدترین موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد که تعطیلی گذرگاه رفح موجب بغرنج شدن فاجعه انسانی در نوار غزه می شود.

وی افزود: حمله به کاروان‌های کمک‌های بشردوستانه در غزه مستلزم تحرک جامعه بین‌الملل برای تامین حمایت‌های لازم از این کاروان‌هاست.فعلاً مشخص نیست دیوان کیفری بین‌المللی چه تصمیمی در مورد درخواست دادستان کل برای صدور احکام بازداشت اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر از جامعه بین‌الملل خواست برای مقابله با جنایاتی که در غزه اتفاق می‌افتد، به مسئولیت‌های خود عمل کند.

ماجد الانصاری بیان کرد: تشدید حملات به رفح غیرقابل قبول است و مستقیماً منجر به گسترش دامنه خشونت و درگیری‌ها خواهد شد. تا این لحظه اطلاعات جدیدی در مورد بن‌بست مذاکرات در مورد آتش‌بس در غزه نداریم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: ما به نقش میانجی‌گرانه خود ادامه می‌دهیم و از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم کسانی را که مسئول هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه هستند، بازخواست و محاکمه کنند.هیچ جایگزینی برای بازگشایی همه گذرگاه‌های زمینی غزه به روی کمک‌های بشردوستانه وجود ندارد. رکود ایجاد شده در مذاکرات مانع از تماس و ارتباط ما با طرف‌های ذی‌ربط نخواهد شد.

وی تاکید کرد: حملات به رفح همین امروز باید متوقف شده و به روزهای آینده موکول نشود. شاهد نقض آشکار قوانین بین‌الملل در کرانه باختری هستیم و ما خواستار توقف این تجاوزات هستیم.