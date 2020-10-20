۲.۷ تن مواد مخدر در مازندران امحاء می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت هفته ناجا با بیان اینکه طی شش ماه امسال بیش از سه تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است، از امحای بیش از دو هزار و ۷۰۰ تن انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها به مناسبت هفته ناجا در استان خبر داد.

وی با اظهار اینکه امحای انواع مواد مخدر پنجشنبه هفته جاری در قائمشهر برگزار می‌شود، از تلاش‌های ناجا و پلیس مبارزه با مواد مخدر در کشف موادمخدر و برخورد با خرده فروشان در استان تقدیر کرد.

مظفری با عنوان اینکه کشف مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بالایی داشته است، ادامه داد: برای مقابله با مواد مخدر و آسیب‌های ناشی از آن باید همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.