به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مظفری ساوجی، شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبیات و هنر، از چاپ قریبالوقوع هشت کتاب خود خبر داد.
«آنجا که وطن بود» (گفتوگو با شمس لنگرودی) است که قرار است در آبان ماه بهوسیله نشر چشمه منتشر شود. این کتاب حاصلِ گفتوگوهای مظفری ساوجی در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۶ است که به زندگی شمس لنگرودی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، بازیگر و خواننده مطرح این سالها پرداخته. به گفتهٔ مؤلّف، این کتاب بخشِ دیگری هم دارد که به شکلی مجزّا بعد از این اثر منتشر خواهد شد و در آن به مسائل ادبیات و هنر، بهشکل تخصصی پرداخته شده است.
«باران، با انگشتهای لاغر و غمگیناش»، کتاب دیگری است که چاپ دوّم آن بهزودی از سوی انتشارات ایهام، ناشر تخصصی شعر در اختیار دوستداران و علاقمندان این شاعر قرار خواهد گرفت. این کتاب هفتمین مجموعه شعر مهدی مظفری ساوجی است که در سال ۱۳۹۷ برنده جایزه مستقلِ کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران شد.
«گفتوگو با نجف دریابندری» و «روزنوشتِ یک گفتوگو»(با نجف دریابندری) دو کتابِ دیگر مظفری ساوجی است که بهترتیب چاپ پنجم و چهارم آنها بهوسیله انتشارات مروارید تا اواسطِ آبان ماه منتشر خواهد شد.
«گردش در مدینههای فاضله» مجموعه ۲۸ مکتوب طنزنمون به شخصی فرضی به نام لاادری است که انتشارات سوره مهر بهزودی از این شاعر و نویسنده منتشر خواهد کرد. بهگفتهٔ مظفری این کتاب، با رویکردی انتقادی به جامعهٔ ایرانی و سواستفادههایی که از دین در سدههای متمادیِ تاریخ ایران و بعضاً جهان شده، به رشته تحریر درآمده است.
بهجز این آثار، مظفری ساوجی از ترجمه بعضی از کتابهایش در کشورهای عربی، و نیز ترکیه، هند، تاجیکستان و... خبر داد. از جمله گزیدهای از شعرهایش به زبان عربی که قرار است در کشورهای عربزبان چاپ و پخش شود. مترجمِ این کتاب محمّد الامین شاعر و مترجم توانای عربزبانِ ساکنِ هلند است.
گزیده دیگری از شعرهای مظفری ساوجی، همراه با زندگینامه این شاعر، قرار است در هند، بهوسیله خانه فرهنگِ ایران منتشر شود و به جز هند، در کشورهای فارسیزبان از جمله تاجیکستان پخش شود.
«گفتوگو با عباس کیارستمی» کتاب دیگری از مهدی مظفری ساوجی است که بهتازگی چاپِ سوّم آن بهوسیله انتشارات آبان به بازار عرضه شده و مِهمِت آکیف، از مترجمانِ بهنامِ ترکیه در حالِ ترجمه آن به زبانِ ترکی استانبولی است و قرار است چاپِ آن بهوسیله ناشری شناختهشده در ترکیه انجام شود.
مظفری ساوجی، از کتابهای در دست تألیف و انتشارِ خود از جمله «گزارههای بدیعِ کهن»(تبارشناسیِ ایدههای نو در شعر کلاسیک)، «گفتوگو با اسماعیل خویی»، «گفتوگو با مرتضی کاخی»، «گفتوگو با مفتون امینی»، «شناختنامهٔ سید مرتضی آوینی»، «غیرهای ممکن»(مجموعهٔ مقالات)، «حسین بن اشک، آه...»(قصیدهای صدوده بیتی با موضوع کربلا)، مکتوبات (نامههای ایرج زبردست و مهدی مظفری ساوجی)، و یک مجموعه شعر که هنوز نامی برایش انتخاب نکرده خبر داد.
مهدی مظفری ساوجی از جمله شاعران، پژوهشگران و منتقدان ادبیات و هنر امروز است که علاوه بر شعر، کتابهایی در زمینه پژوهش و نقد منتشر کرده و تاکنون موفق به دریافتِ جوایزی نظیرِ کتاب سالِ شعرِ ایران، در سالِ ۱۳۸۷ (جایزه قیصر امینپور) و کتابِ سالِ شعرِ ایران به انتخابِ خبرنگاران در سالِ ۱۳۹۷ شده است.
«غزلِ اجتماعی معاصر»(بررسی غزل فارسی از ابتدا تا امروز، همراه با گزیده غزل اجتماعی معاصر، از عهد مشروطه تا ۱۳۸۴) در سه جلد، «شناختنامه مسعود کیمیایی» در دو جلد، «سبز و بنفش و نارنجی» (گفتوگو با سیمین بهبهانی)، «قصه انسان و پایداریاش» (شناختنامه ایران درّودی)، «پشتِ صحنه آبی»(گفتوگو با اکبر رادی)، «آفاق و اسرارِ عزیزِ شب» (سی گفتوگو با هنرمندان و اهلِ قلم داخل و خارج از ایران درباره زندگی و آثار مهدی اخوان ثالث)، «همه آینهها»(بررسی شعرِ عاشورایی ادبیات فارسی و عربی، بهانضمامِ گزیده غزلهای عاشورایی شاعران معاصر ایران از مشروطه تا امروز)، مُردن که جرم نیست(رمان)، «پنهان در آینه» (گفتوگو با ضیا موحد)، «گفتوگو با ایران درودی» و... از جمله آثار منتشر شده مهدی مظفری ساوجی در دو دهه اخیر است.
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