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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۷

توسط نشر صاد؛

ترجمه «سی‌ونه پله» به کتابفروشی‌ها آمد

ترجمه «سی‌ونه پله» به کتابفروشی‌ها آمد

«سی‌ونه پله» نوشته‌ جان بوکان با ترجمه‌ شیوا مقانلو توسط نشر صاد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سی‌ونه پله» نوشته‌ جان بوکان به‌تازگی با ترجمه‌ شیوا مقانلو توسط نشر صاد منتشر شده است.

این اثر را در جرگه یکی از معروف‌ترین رمان‌های کلاسیک در حیطه ادبیات جاسوسی-معمایی می‌دانند که داستانش ابتدا در پاورقی مجله بلک‌وود به چاپ رسید اما بعدها در قالب کتاب منتشر شد.

فضای مسلط بر این روایت «تعقیب‌ و گریز» به عنوان یکی از دستمایه‌های اصلی سینمای هالیوود درآمد و در آثار سینمایی متعددی مورد استفاده قرار گرفت. مهمترین اقتباس سینمایی از این اثر، فیلم «سی‌ونه پله» آلفرد هیچکاک است که در سال ۱۹۳۵ ساخته شد.

قصه «سی‌ونه پله» از این قرار است که ریچارد هنی افسر اطلاعات انگلستان که به‌تازگی از رودزیا در آفریقای جنوبی آمده تا زندگی تازه‌ای را شروع کند، در آپارتمانش با مردی عجیب مواجه می‌شود که او را دعوت به شنیدن داستانش می‌کند، داستانی که اینگونه شروع می‌شود: «ببخشید، امشب کمی عصبی‌ام. می‌دانید، من از قرار الان مُرده‌ام»...

کد مطلب 5052319

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