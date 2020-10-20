فعالان اقتصادی خواستار تدوین قانون برای «رمز ارزها» در مجلس شدند

حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز فراکسیون راهبردی مجلس، گفت: این جلسه با موضوع بررسی نوسانات ارزی و مشکلات ارزی و موضوع رمز ارزها تشکیل شد.

وی با بیان اینکه ۴۰ نفر از نمایندگان در این جلسه حضور یافتند، گفت: همچنین کارشناسان بانکی هم در این جلسه حضور یافتند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این فراکسیون به منظور پیگیری مسائل اساسی و راهبردی کشور تشکیل شده و در صدد چاره اندیشی برای معضلات و مشکلات اقتصادی کشور هستند.

میرتاج الدینی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما عدم ثبات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است که بر اثر تحریم های ظالمانه به وجود آمده است، اظهار داشت: ضعف در مدیریت ارزی و غافل شدن از بازارهای غیررسمی ارزی این شرایط را تشدید می کند.

وی تاکید کرد: برای مقابله با تحریم به ویژه تحریم های بانکی استفاده از راهکارهای موجود در جهان و شیوه های نوین تبادل ارزی یکی از مواردی است که کارشناسان پیشنهاد می کنند و به همین جهت این جلسه را تشکیل دادیم و از کارشناسان دعوت کردیم تا این موضوع مهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات سرپرست بانک رفاه در این جلسه گفت: سرپرست بانک رفاه با ذکر آمار شیوه های پرداخت های بانکی و مبادلات بانکی به این نکته تاکید کرد که شیوه های پرداخت در بانک از شیوه کارتها به پرداخت از طریق موبایل تغییر یافته و شیوه های پرداخت بانکی در سیستم های بانکی به سرعت در حال تغییر است.

میرتاج الدینی ادامه داد: استفاده از «رمز ارزها» هم یکی از شیوه های جدید است که در دنیا مرسوم شده و درخواست فعالان اقتصادی و بانکی از مجلس شورای اسلامی این است که هرچه سریعتر نسبت به تدوین قوانین رمزارزها اقدام کنند.

وی با اشاره به اظهارات کارشناسان حوزه ارز و بورس در جلسه مذکور گفت: یکی از کارشناسان به بازار غیررسمی که توسط عده ای در خارج از کشور با مقاصد ضربه زدن به اقتصاد کشور راه افتاده است، اشاره کرد و گفته شد این افراد به نوسانات ارزی دامن می زنند که متاسفانه بانک مرکزی از این بازارها غافل است و لازم است بانک مرکزی، بازار متشکل ارزی و ارز آنی و فردایی را راه بیندازد و مانند بورس بازارگردانی کند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات جعفر قادری در این جلسه گفت: این نماینده مجلس در این جلسه تاکید کرد که رمز ارز یکی از فعالیت های اقتصادی که باید قوانین آن تدوین شود و ما نباید ازآن غافل باشیم.

میرتاج الدینی با اشاره به اظهارات علی اکبر کریمی در این جلسه هم گفت: نماینده مردم اراک هم در این جلسه عنوان کرد دشمن با تسلط بر گلوگاه و بستر سوئیفت، عرصه را برای دیگران تنگ می کند و ملت ما را تحت تحریم شدید قرار داده و استفاده از رمز ارز یکی از راهکارهای مقابله با آن است و رمزارزها بستری است که هیچ گونه نمی تواند تحت تاثیر تحریم ها قرار گیرد.

وی گفت: ما از کارشناسان می خواهیم طرح ها و پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند که جعفر قادری هم طرحی در این زمینه تهیه کرده و مسیر را باز کرده و همچنین برخی از نمایندگان چون محسن زنگنه درصدد تهیه طرحی درباره بازار متشکل ارزی هستند.