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۲ آبان ۱۳۹۹، ۹:۵۵

سردار رحیمی به مهر خبر داد؛

صدور کمتر از ۳۰ مورد جریمه عدم استفاده از ماسک

صدور کمتر از ۳۰ مورد جریمه عدم استفاده از ماسک

رئیس پلیس تهران با اشاره به اینکه کمتر از ۳۰ مورد جریمه برای عدم استفاده از ماسک صادر شده است، گفت: سعی داریم به صورت جدی‌تر در این زمینه وارد شویم و دیگر حالت تذکری و ارشادی نداشته باشیم.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با ارائه توضیحاتی در رابطه با جریمه رانندگانی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، افزود: کد اعمال جریمه برای عدم ماسک زدن در خودروها فعلاً فقط برای تهران اعلام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، این کد و نوع جریمه به صورت پایلوت در تهران اجرا می‌شود و به استان‌های دیگر هیچ کدی برای جریمه خودروها داده نشده است؛ در نهایت هیچ استانی به جز تهران نمی‌تواند اعمال قانون در این زمینه داشته باشد.

رئیس پلیس پایتخت افزود: ما در تهران هنوز به صورت جدی افراد را اعمال قانون نکرده‌ایم، از ابتدای این طرح تاکنون کمتر از ۳۰ مورد جریمه صادر شده و رفتار پلیس بیشتر حالت ارشادی و تذکری بوده است.

رحیمی ادامه داد: این روند ادامه نخواهد داشت و حتماً در صورت لزوم جدی‌تر وارد می‌شویم چرا که بنا به گفته مسئولان، وضعیت شیوع کرونا در پایتخت قرمز است.

وی گفت: طی یک هفته تا ۱۰ روز از شروع این طرح، رفتار مردم بهتر شده و پروتکل‌ها در واحدهای صنفی بیشتر رعایت می‌شود اما مردم باز هم باید رعایت کنند چرا که اول باید به فکر سلامت خود باشند و دوم بدانند که پلیس تصمیم دارد جدی‌تر با افرادی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، برخورد کند.

کد مطلب 5054534

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