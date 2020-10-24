جلسه در وزارت ورزش برای تعیین تکلیف وضعیت مدیریت باشگاه پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس از سمت خود استعفا کرد تا این باشگاه در آستانه رقابت‌های لیگ برتر بیستم از بحران مشکلات موجود بین مدیریت با بازیکنان و سرمربی تیم خارج شده و وارد بحران تازه ای شود.

باشگاه پرسپولیس با وجود پرداخت بیش از یک میلیون یورو به حساب برانکو ایوانکوویچ، هنوز مشکلات مربوط به پرونده‌های بدهی خود به خارجی‌های پیشین نظیر گابریل کالدرون و ماریو بودیمیر را حل نکرده است تا احتمال محرومیت دوباره برای سرخپوشان وجود داشته باشد.

رسول پناه در حالی از پست خود استعفا داد که علی رغبتی عضو فعال هیات مدیره این باشگاه نیز دوشنبه هفته گذشته از قطع همکاری خود با پرسپولیس خبر داد.

قهرمان چهار دوره متوالی گذشته لیگ برتر در حالی برای حضور در فصل پیش‌روی این مسابقات و همچنین فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا آماده می‌شود که نیاز به تعیین فوری جانشین رسول پناه دارد.

از این رو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که صرفنظر از رسول پناه و رغبتی تنها دو عضو دیگر به نام‌های سیدمحمد فیاض و غلامعلی محمد علیپور دارد، قصد دارد عصر امروز جلسه‌ای را در ساختمان وزارت ورزش داشته باشد تا درباره آینده مدیریتی این باشگاه تصمیم گیری شود. احتمال حضور مسعود سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و رئیس حقوقی مجمع باشگاه پرسپولیس نیز وجود دارد.