ماهواره های استارلینک برای مریخ اینترنت فراهم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، الون ماسک طرح بلندپروازانه ای برای ساخت شهری یک میلیون نفری در مریخ دارد و معتقد است ماهواره های اینترنتی استارلینک نقشی کلیدی در اجرای این طرح دارد.

او همراه گوینی شات ول یکی از مدیران ارشد اسپیس ایکس جزئیاتی درباره فراهم کردن فناوری اینترنت ماهواره ای در مریخ را به اشتراک گذاشته اند.

شات ول در این باره می گوید: هنگامیکه مردم را به مریخ ببریم، آنها به قابلیت هایی برای برقراری ارتباط نیاز دارند. در واقع فکر می کنم وجود یک شبکه استارلینک اطراف مریخ بسیار حیاتی است.

نه تنها از این ماهواره های استارلینک برای ارسال اینترنت در مریخ استفاده می شود، بلکه از آنها به عنوان پلی برای ارتباط با زمین استفاده می شود.

الون ماسک سال گذشته از تصمیم خود برای ارسال یک میلیون نفر به مریخ تا ۲۰۲۵ میلادی خبر داده بود.