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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸

صابریان خبر داد

انجام روزانه ۵ هزار ماموریت از سوی اورژانس

انجام روزانه ۵ هزار ماموریت از سوی اورژانس

رئیس اورژانس تهران با اشاره به انجام روزانه ۵ هزار ماموریت توسط اورژانس، گفت: اکنون نباید تمام تمرکزمان را روی کرونا بگذاریم چراکه ممکن است حوادث دیگری رخ دهد و ما از آن غافل بمانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران صبح امروز در همایش امنیت، سلامت و ایمنی اظهار کرد: روزانه تعداد زیادی مأموریت در پایتخت انجام می‌دهیم که پلیس و دیگر دستگاه‌های خدمت رسان در کنار یکدیگر بدون اینکه تداخلی با هم داشته باشند فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۵۲ مخاطره برای تهران در نظر گرفته شده و همچنین یادآوری کنم روزانه ۵ هزار مأموریت توسط پرسنل اورژانس در پایتخت انجام می‌شود.

صابریان گفت: پایتخت به دلیل موقعیت جغرافیایی و حساسیت‌هایی که دارد آبستن حوادث مختلفی است.

وی با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: در همین ایام در سال گذشته هیچکس فکر نمی‌کرد به شرایطی برسیم که یک بیماری مانند کرونا بتواند اینقدر در کشور نفوذ کند و برای همه مشکل ایجاد کند.

رئیس اورژانس تهران در پایان گفت: اکنون نباید تمام تمرکزمان را روی کرونا بگذاریم چراکه ممکن است حوادث دیگری رخ دهد و ما از آن غافل بمانیم. در نتیجه باید در همین راستا هم افزایی های لازم را در بین تمام ارگان‌ها داشته باشیم.

کد مطلب 5055159

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