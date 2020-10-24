انجام روزانه ۵ هزار ماموریت از سوی اورژانس

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران صبح امروز در همایش امنیت، سلامت و ایمنی اظهار کرد: روزانه تعداد زیادی مأموریت در پایتخت انجام می‌دهیم که پلیس و دیگر دستگاه‌های خدمت رسان در کنار یکدیگر بدون اینکه تداخلی با هم داشته باشند فعالیت می‌کنند.

وی افزود: ۵۲ مخاطره برای تهران در نظر گرفته شده و همچنین یادآوری کنم روزانه ۵ هزار مأموریت توسط پرسنل اورژانس در پایتخت انجام می‌شود.

صابریان گفت: پایتخت به دلیل موقعیت جغرافیایی و حساسیت‌هایی که دارد آبستن حوادث مختلفی است.

وی با اشاره به شیوع کرونا در کشور گفت: در همین ایام در سال گذشته هیچکس فکر نمی‌کرد به شرایطی برسیم که یک بیماری مانند کرونا بتواند اینقدر در کشور نفوذ کند و برای همه مشکل ایجاد کند.

رئیس اورژانس تهران در پایان گفت: اکنون نباید تمام تمرکزمان را روی کرونا بگذاریم چراکه ممکن است حوادث دیگری رخ دهد و ما از آن غافل بمانیم. در نتیجه باید در همین راستا هم افزایی های لازم را در بین تمام ارگان‌ها داشته باشیم.