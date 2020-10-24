به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پی استمرار لجوجانه اقدامات اهانت آمیز به ساحت پیامبر رحمت (ص) در فرانسه که در کمال تأسف در مواردی با حمایت برخی مقامات رسمی نیز همراه بوده است، هرگونه اهانت و بی احترامی به پیامبران الهی، خصوصاً خاتم آنها رسول مکرم اسلام را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بدون شک تحرکات و اقدامات غیرقابل قبول و خشن سر زده از سوی معدود افراطیون که نشأت گرفته از یک تفکر افراطی و انحرافی در جهان اسلام بوده که از قضا صاحبان آن از شرکای سیاسی نزدیک به غرب و آمریکا نیز هستند، به هیچ وجه نمی‌تواند توجیهی برای توهین و بی‌احترامی به شخصیت آسمانی و مورد احترام یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمان در جهان باشد.

خطیب‌زاده تاکید کرد: بدون شک موضع غیرقابل توجیه مقامات فرانسوی، پاسخ مناسب و مدبرانه به افراطی‌گری و خشونتی که در جای خود محکوم است، نیست و بیش از پیش موجب تنفرپراکنی می‌شود، کما اینکه شاهد برخی حرکات مشکوک و منزجرکننده در توهین به ساحت قرآن از سوی معدود جریانات افراطی اسلام‌ستیز در برخی کشورهای اروپایی هستیم که شدیداً محکوم هستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اعلام همراهی با موضع کشورهای اسلامی در محکومیت اینگونه تحرکات، توهین به ارزش‌های اسلامی و عقاید مسلمانان را غیر قابل قبول و مردود دانست.