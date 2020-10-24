اشتاد سازه و شاملی کازرون صدرنشین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین و آخرین روز از دور رفت شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش بانوان امروز شنبه سوم آبان ماه با برگزاری دو دیدار در گروه دوم در تالار هندبال شهید سلیمانی تهران پیگیری شد.

در اولین مسابقه امروز، تیم شهید شاملی کازرون با برتری برابر تیم سنگ آهن بافق یزد صدرنشینی گروه را هم به دست آورد. تیم تأسیسات دریایی تهران و ذوب آهن اصفهان هم به مصاف هم رفتند که در نهایت نماینده اصفهان پیروز این دیدار شد.

نتایج کامل روز ششم مسابقات - شنبه سوم آبان ماه گروه B:

- شهید شاملی کازرون ۲۴ - سنگ آهن بافق یزد ۱۶

- تأسیسات دریایی تهران ۱۹ - ذوب آهن اصفهان ۲۳

دور رفت از شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور در بخش بانوان از ۲۸ مهر الی سوم آبان ماه پس از دریافت مجوزهای لازم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش و جوانان با حضور هشت تیم به صورت متمرکز در تهران برگزار شد. در پایان در گروه اول تیم اشتاد سازه مشهد و در گروه دوم تیم شهید شاملی کازرون در صدر جدول رده بندی ایستادند.

* رده‌بندی تیم‌ها تا پایان دور رفت رقابت‌های لیگ برتر هندبال زنان:

گروه A:

۱- اشتاد سازه مشهد با ۳ بازی و ۶ امتیاز

۲- فولاد مبارکه سپاهان با ۳ بازی و ۴ امتیاز

۳- پرسپولیس بهبهان با ۳ بازی و ۲ امتیاز

۴- کربنات سدیم فیروزآباد با ۳ بازی و بدون امتیاز

گروه B:

۱- شهید شاملی کازرون با ۳ بازی و۶ امتیاز

۲- سنگ آهن بافق با ۳ بازی و ۳ امتیاز

۳- ذوب آهن اصفهان با ۳ بازی و دو امتیاز

۴- تأسیسات دریایی با ۳ بازی و یک امتیاز