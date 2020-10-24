مازاد تولید ۱۰ هزارتن تخم مرغ در روز /۲ راهکار برای تنظیم بازار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا ترکاشوند با اشاره به این که ماهانه ۸۰ هزار تن نیاز بازار کشور به تخم مرغ است افزود: در حال حاضر تولید تخم مرغ در کشور به ۹۰ هزار تن در ماه رسیده و این یعنی مازاد تولید ۱۰ هزار تنی که اگر به شکل مناسب هدایت نشود به تولید کنندگان آسیب می‌رساند، چرا که در حال حاضر عرضه از تقاضا بیشتر شده و این موضوع افت قیمت درب کارخانه نسبت به نرخ مصوب را موجب شده است.

وی ادامه داد: پایین آمدن نرخ درب کارخانه تخم مرغ نسبت به نرخ مصوب، ادامه تولید را برای تولیدکنندگان بسیار سخت می‌کند و موجب آن می‌شود که گله‌های مولد حذف شوند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار گفت: کشش بازار داخلی بیش از ۸۰ هزار تن در ماه نیست و تولیدکننده مجبور می‌شود میزان مازاد تولید را با قیمت ارزان‌تر عرضه کند و این یعنی زیان تولیدکننده که موجب حذف گله مولد که به معنی کمبود تخم مرغ در آینده و در نتیجه افزایش شدید قیمت این محصول است.

ترکاشوند افزود: راهکار اول این است که صادرات به صورت مدیریت شده انجام شود و این مازاد تولید بدون این که آسیبی به بازار داخلی بزند صادر شود تا هم ارزآوری داشته باشد و هم جلوی ضرر تولیدکننده گرفته شود.

وی گفت: البته صادرات باید به صورتی انجام شود که بازار داخلی دچار نوسان نشود و کمبودی بابت این محصول در بازار ایجاد نشود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار گفت: در حال حاضر تولیدکننده از یک سو با مشکل بازار و نهاده و هزینه‌های روزافزون تولید مواجه است و از سوی دیگر مازاد تولید موجبات افت قیمت محصول را به همراه داشته و باعث تولید دچار چالش تولید شود.

وی ادامه داد: در شش سال گذشته مدیریت صادرات در کشور انجام شد، به طوری که با در نظر گرفتن بازار داخلی و جلوگیری از نوسانات آن صادرات شکل گرفت و به این ترتیب هم از متضرر شدن مرغداران جلوگیری و هم آرامش بازار داخلی حفظ شد.

ترکاشوند گفت: صادرات بی رویه در شهریور ماه گذشته هم به دلیل مکاتبات دستگاه‌های متولی صادرات بود که باعث شد، صادرات رها شود و بازار تخم مرغ بهم ریزد که اگر این دخالت‌ها نبود و صادرات توسط تشکل‌ها صورت می‌پذیرفت این مشکلات هم به وجود نمی‌آمد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم گذار افزود: در حال حاضر با شکل‌گیری این مازاد تولید قیمت تخم مرغ در درب مرغداری ۱۰ درصد کمتر از نرخ مصوب ۱۲ هزار تومانی شده است و این یعنی ضرر تولیدکننده.

وی در پاسخ به این سوال که علی رغم این کاهش قیمت چرا همچنان در خرده فروشی‌ها تخم مرغ با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود افزود: قیمت مصوب را در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که عرضه مستقیم تخم مرغ صورت می‌پذیرد می‌توان کنترل کرد وگرنه قیمت مصوب تخم مرغ با شرایط بازار همخوانی ندارد و بر همین اساس هزینه‌های تمام شده اجازه نمی‌دهند که نرخ مصوب در خرده فروشی‌ها رعایت شود.

ترکاشوند با اشاره به این که اگر صادرات را دولت مناسب نمی‌داند می‌توان راهکارهای دیگری نیز برای جلوگیری از ضرر تولیدکنندگان اعمال کرد، گفت: خرید تضمینی مازاد تولید یکی از این راهکارها است که اجازه پایین‌تر آمدن قیمت از میزان مصوب را نمی‌دهد.

وی ادامه داد: باید به گونه‌ای رفتار و قیمت به شکلی تعیین شود که تولیدکننده برای ادامه تولید انگیزه داشته باشد.