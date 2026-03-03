حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرغداران میهن درباره وضعیت تولید تخم‌مرغ در کشور به خبرنگار مهر گفت: روزانه ۳۸۰۰ تن تخم‌مرغ در کشور در حال تولید است.

وی با اشاره به مصرف روزانه این محصول عنوان کرد: روزانه حدود ۳۰۰۰ تن تخم‌مرغ در کشور مصرف می‌شود که در واقع ۸۰۰ تن مازاد تولید داریم.

این مسئول صنفی افزود: مشکلی در تامین بازار وجود ندارد و با توجه به مازاد تولید، ذخائر استراتژیک نیز کامل است.

کاشانی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به مازاد تولید، قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری نصف بهای تمام شده است، اظهار کرد: تخم‌مرغ در بازار بسیار ارزان‌تر از قیمت تولید در حال عرضه است.

گفتنی است، مصرف سرانه این محصول پروتئینی در کشور مطابق با استاندارد جهانی حدود ۱۴.۵ کیلو گرم برآورد می‌شود.