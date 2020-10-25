پیام حضرات آیات مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی به همایش هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکاری شیرازی در پیامی به مناسبت نخستین همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی آورده است: در پیام این مرجع تقلید آمده است: قبل از هر چیز تشکیل این همایش را به همه شرکت کنندگان تبریک می گویم؛ در دنیای امروز فناوری‌های نگهداری و استفاده از اطلاعات، رشد همه جانبه و قابل توجهی یافته به گونه‌ای که در تولید و نشر سایر علوم تأثیر به‌سزایی گذاشته است.

پیام ادامه یافته است: از طرف دیگر گسترش افسار گسیخته فضای مجازی و تسهیل دسترسی کاربران به انواع اطلاعات سبب شده است تا از این بستر در راستای انتقال تفکر نظام سلطه جهانی بیشترین بهره برداری صورت گیرد.

پیام حاکی است: در مقابل این تهدید وظیفه ما در این دوران با توجه به غنای فرهنگی و محتوایی نشأت گرفته از معارف اصیل اهل بیت (ع) ایجاب می‌کند که از این فناوری‌ها از جمله هوش مصنوعی به نحو شایسته، بهره برداری شود.

پیام می‌افزاید: سال‌ها است که به صورت جدی و عملی در برخی از مراکز زیر نظر ما از این سامانه‌ها بهره برداری شده که با عنایت اهل بیت توفیقات چشمگیری در این راه حاصل شده است.

پیام ادامه یافته است: اگرچه حرکتی که تحت عنوان همایش هوش مصنوعی و علوم اسلامی آغاز شده، حرکتی علمی و درخور توجه و به روز است اما جا دارد که در این باره نکاتی یادآوری شود نخست ماهیت هوش مصنوعی در علوم اسلامی با آنچه در سایر علوم صورت می‌گیرد تفاوت دارد زیرا شارع مقدس معارف را از طریق نورانی اهل بیت به ما رسانده است که اقتضا دارد توسط مراکز تخصصی اسلامی و با نظارت علما و اندیشمندان معارف دینی، جمع آوری و پالایش گردد.

در ادامه تصریح شده است: دوم مدیریت هوشمند و یکپارچه و استفاده از ظرفیت تمامی مراکز علوم اسلامی در تکمیل محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز این فناوری می‌تواند از انجام کارهای موازی و هدر رفت منابع مادی و معنوی که یکی از مخاطرات این گونه کارها است پیشگیری کند.

پیام ادامه یافته است: سوم لازم است در هدف گذاری جهت بهره مندی از هوش مصنوعی علاوه بر تمرکز در حل مسائل دینی در حوزه‌های اجتماعی و نیازهای جامعه نیز بهره برداری‌های ضروری صورت گیرد.

آیت الله مکارم در پایان می‌افزاید: اینجانب بار دیگر با تشکر از حاضران در این همایش ارزنده برگزاری آن را به همه اندیشمندان و دست اندرکاران آن تبریک می گویم و امیدوارم این برنامه راه جدیدی را در گسترش علوم اسلامی و ترویج و تبلیغ آن برای طالبان حقیقت بگشاید.

تمدن اسلامی سرآمد همه تمدن‌های بشری است

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید نیز در پیامی به همایش فوق آورده است: تمدن اسلامی و مدنیت دینی سرآمد همه تمدن‌ها بوده است که حتی اسلام شناسان و خاور شناسان نیز به این امتیاز بزرگ اسلامی اذعان کردند.

در ادامه پیام آمده است: یکی از افتخارات حوزه‌های علمیه در طول غیبت کبری که فقهای عالی مقام به آن توجه بسیار داشته اند استفاده از علوم و دانش‌های معتبر هر عصر و زمان بوده که در پیشبرد اهداف مقدس دینی نقش بسزایی داشته است.

پیام حاکی است: کتاب «تمدن اسلام و غرب» اثر دانشمند بزرگ فرانسوی گوستاو لوبون بر این باور و عقیده است که همیشه تمدن اسلامی به جهت استفاده بهتر از علوم و دانش‌های روز و تاکید علما و دانشمندان دینی در بهره گیری از ابزار و وسایل علمی و فنی هر زمان در حل مشکلات و ارائه مدل برتر برای مدیریت جهانی دارای بزرگترین مدال افتخار برای تمدن صحیح بوده است.

پیام ادامه یافته است: حوزه‌های علمیه ما امروز هم این افتخار را دارد که درصدد است تا از فناوری و تکنولوژی برتر و وسایل ارتباطی نوین به اصطلاح هوش مصنوعی برای پیشبرد عقاید صحیح و هدایت و ارشاد مردم و زندگی سالم و کمال انسانیت استفاده نموده و از آن به عنوان یک متد جدید و دانشی نو برای ارائه نظرات و دیدگاه‌های دینی بهره بگیرد.

در خاتمه پیام تصریح شده است: امروز وظیفه حوزویان از هر زمان دیگر بیشتر و مسئولیت آنها سنگین‌تر است و ما می‌توانیم با استفاده از آیات نورانی کتاب خدا و معارف بلند اهل بیت حقایق و تعالیم شرع مقدس را به گوش جهانیان برسانیم و ان شاء الله تعالی همه در رساندن پیام آسمانی قرآن و تبلیغ رسالت جهانی موفق باشید و بتوانید در ظل عنایات خاصه حضرت ولی عصر (عج) زندگی پاک و سالم و سعادت جاودان را به جهانیان ارائه دهید.

در این همایش از ۲ کتاب «مجموعه مقالات همایش» و «هوش مصنوعی و علوم اسلامی» و نیز از موتور جستجوگر «جُهد» فضای ابری «سحاب» به جهت بارگزاری، ذخیره و به اشتراک گذاشتن مقاله‌های علمی محققان و نرم افزار فیش نویسی و یادداشت برداری «تحریر» که هر سه این دستاوردها در طرحی کلان با عنوان «نجف» هستند، رونمایی شد.

در پایان فعالان حوزه علمیه در عرصه فناوری هوش مصنوعی نیز تجلیل به عمل آمد.