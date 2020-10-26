۵ آبان ۱۳۹۹، ۸:۴۸

باشگاه تراکتور مدعی شد؛

شائبه تبانی رشید مظاهری با استقلال قبل از پایان رقابت‌های فصل قبل

تبریز- باشگاه تراکتور در مورد پرونده رشید مظاهری توضیحاتی ارائه کرد و از شائبه تبانی مظاهری با استقلال قبل از پایان رقابت‌های فصل قبل لیگ برتر و جام حذفی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور در خصوص پروند مظاهری اعلام کرد: رشید مظاهری دروازه‌بان این باشگاه در فصل ۹۸- ۹۹ با رفتار غیرحرفه‌ای پیش از پایان فصل با عدم حضور در تمرین مورخه‌ی سوم شهریورماه سال جاری و به تبع آن عدم حضور در اردوی پیش از بازی نیمه‌نهایی جام حذفی تراکتور و نفت مسجدسلیمان، علناً با رفتار خود شائبه تبانی به نفع رقبای این تیم یعنی تیم‌های استقلال و پرسپولیس را در ذهن تداعی نمود، چرا که ایشان به شکل واضح از مصدومیت دیگر دروازه‌بان این تیم یعنی جناب آقای محمدرضا اخباری آگاهی کامل داشته و می‌دانست عدم حضورشان ضربه‌ی کاری بر پیکر تیم تراکتور خواهد بود. لذا با فرستادن پیام‌های مختلف جهت ترک تیم و فسخ قرارداد اقدام نمود.

در بیانیه تراکتور آمده است: با ذهنیت‌های شکل گرفته، عقد قرارداد با تیم استقلال بلافاصله پس از پایان فصل شائبه تبانی را بیش از پیش به ذهن متبادر کرده و وجود دلایل پشت‌پرده را در ذهن همگی ایجاد کرد.

همچنین در بیانیه تراکتور آمده است: ارکان فدراسیون فوتبال بدون اینکه در مورد مطالبه‌ی جناب آقای رشید مظاهری به این باشگاه اخطاری داده باشد تا مستندات پرداخت‌ها و جرایم کمیته انضباطی باشگاه برای ایشان به آن کمیته ارائه شود اقدام به صدور رأی بر علیه این باشگاه نموده است.

در بیانیه تراکتور ذکر شده است: کمیته محترم انضباطی نیز بدون ابلاغ قرار کارشناسی به این باشگاه در مورد قرارداد فی‌مابین و بدون در نظر گرفتن اعتراض این باشگاه نسبت به نظریه کارشناسی، اقدام به صدور رأی غیر قابل باور قطعی و بدون حق اعتراض علیه این باشگاه نموده است. شایان ذکر است که حتی مستندات و شواهد این باشگاه را نیز این کمیته محترم در نظر نگرفته است.

در بیانیه تراکتور آمده است: البته طبق همین رأی، این باشگاه بعد از ارجاع پرونده به محاکم قضائی ذی‌صلاح در شهرستان تبریز پیگیری و نسبت به اکاذیب و افترائات موجود در پرونده اقدام قانونی و حتی به منظور جبران خسارات وارده به این باشگاه نیز اقدام خواهد نمود.

همچنین در بیانیه تراکتور آمده است: البته کمیته وضعیت فدراسیون نیز ضمن رسیدگی به پرونده فوق این را هم باید در نظر بگیرد که جناب آقای رشید مظاهری با اسناد و مدارک مستدل قبل از اتمام فصل اقدام به فسخ قرارداد و ترک تمرینات و مسابقات نموده است و البته خود ایشان نیز در مصاحبه‌ها و مستندات پرونده نیز اقرار نموده که قرارداد سه ساله بسته است. حال چگونه قرارداد سه ساله را قبل از اتمام فصل اول و یا حتی بعد از اتمام فصل اول فسخ می‌نمایند جای بسی سوال است؟!

در بیانیه تراکتور ذکر شده است: باشگاه تراکتور با توجه به رأی کمیته‌ی انضباطی در مورد محکومیت تیم تراکتور به پرداخت مبلغ باقیمانده قرارداد این بازیکن (بدون در نظر گرفتن کسر ۲۰ درصدی مبلغ قرارداد در کمیته‌ی انضباطی باشگاه به دلیل ضربه به پیکره باشگاه) ضمن اعتراض به این رأی در کمیته‌ی استیناف فدراسیون فوتبال از کمیته‌ی وضعیت فدراسیون می‌خواهد با توجه به شکایت این باشگاه از این دروازه‌بان تا بررسی شائبه تبانی این بازیکن در کمیته‌ی اخلاق از صدور مجوز بازی برای ایشان جدا خودداری نماید. در صورت عدم توجه به این موضوع این باشگاه حق خود می‌داند ضمن احترام به ارکان فدراسیون فوتبال حقوق خود در این پرونده را از سایر مراجع ذی‌صلاح و مراجع بین المللی پیگیری نماید.

    • رضا IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      چرا جوک میگین الان چون رای به ضرر باشگاه تراکتور صادر شده همه یزید شدند ، دست بردارید و اگه مظاهری بر می گشت به تراکتور میشد امام زاده یا نماز شب بخون.
    • IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      حتما خود مظاهری هم میدانست که برخوردی باهاش صورت نمیگیره که این رفتار زشت رو با باشگاه کرده،باید از طریق مراجع بین المللی پیگیری کنند تا ازاین به بعد باشگاه رو خونه خاله شون حساب نکنند.
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      این استقلال کاری بجز تبانی و دوپینگ ندارد
    • رسول تبریزی IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      درهمچین باشگاهی باید گل گرفته شود که در هر پرونده چه داخلی چه خارجی محکوم میشه اگه مدیریت بلد نیستید دست از سر باشگاه بردارید وبه شعور هواداران توهین نکنید پول همه چی نیست و پول بدون سواد وعرضه بدرد نمیخوره والکی به این و اون تهمت نزنین وکلای شما هم بیسواد نیستن زرنگن چون درخت از داخلش کرم زده میشه
      • آرین IR ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
        از نظرت معلوم هست که چی میگی و کی هستی و خواهشاً نام خانوادگی الکی واسه خودت نزار اسم تبریز مقدس هست و باید بهش تعظیم کنی
    • سروش IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      این است عدالت فدراسیون وکمیته انضباطی ایران!!!!!!!!!!!!!!!!3
    • الهه IR ۱۲:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      این وصله ها نه به همشهری ما میچسبه نه به تیم محبوب ما
    • گرمان IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      . مکتب استقلال یعنی تبانی و خنجر از پشت زدن مکتب تراکتور هم کپی برابر با اصل مکتب استقلال
    • علی FR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      بابا اگه میخاست تبانی کنه میماند و گل میخورد این شرافتش رومیرسونه که بازی نکرد
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
      این تیمهای تهرانی هیچ وقت نمی زارند یک شهرستانی قهرمان بشه والیبال ارومیه یا فوتبال تبریز

