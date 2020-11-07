دلیل دعوت نشدن برخی بازیکنان به تیم ملی/ دنبال حریف سرسختی بودیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی در آستانه اردوی آبان ماه تیم ملی و دیدار دوستانه مقابل بوسنی و هرزگوین عنوان کرد: تیم ملی همیشه برای محک‌های مناسب آماده است و حتی در روزهای سخت و دشوار شیوع ویروس کرونا هم کارمان را متوقف نمی‌کنیم. در اردوی آبان و متعاقب اردوی ماه گذشته به دنبال حریف سرسختی بودیم که بتواند به ما کمک کند.

وی ادامه داد: همیشه به دنبال بازی هستیم که پاسخ خوبی به نیازهای مان بدهد و قصد نداریم با مسابقه‌ای که کمکی به تیم ملی نمی‌کند وقت را تلف کنیم. برگزاری دیدار با بوسنی قطعاً در این مسیر طراحی شد و من از این بابت خوشحالم. تاکید می‌کنم بازی بسیار مهمی در برابر بوسنی داریم و تمرکز کادر فنی و بازیکنان تیم به شکل کامل بر این موضوع استوار خواهد بود که از این کمپ و این مسابقه مهم نهایت بهره را ببریم.

اسکوچیچ افزود: برای اردوی آبان برخی مشکلات برای دعوت از برخی بازیکنان داشتیم که در نهایت باعث شد شاهد عدم حضور آنها باشیم. سردار آزمون، مهدی طارمی، علیرضا بیرانوند، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، علی کریمی و محمد محبی از جمله نفراتی بودند که قصد داشتیم در این اردو از حضور آنها استفاده کنیم اما همانطور که گفتم به دلایل مختلف این موضوع رخ نداد. با این وجود من بر این باورم که تیم بسیار خوبی داریم و به بازیکنانی که در بوسنی همراه مان هستند اعتماد و اعتقاد راسخ داریم.