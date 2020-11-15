طرح اصلاح ساختار بودجه در اولویت بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محسن زنگنه در این باره، گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و به احتمال زیاد قوانین مجلس یازدهم خواهد بود و طی ماه‌های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه، متذکر شد: مقام معظم رهبری در سال ۹۷ از مجلس و دولت خواستند که اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار دهند.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه با اصلاح چند ماده و تبصره امکان پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی است که می‌تواند ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند.

زنگنه افزود: اگر از گام دوم انقلاب، سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های کلان ۵ ساله صحبت می‌کنیم، ظهور و بروز آنها در بودجه است و بنابراین اصلاح ساختار بودجه امری حیاتی است.

وی گفت: اصلاح ساختار بودجه در ۱۲ بند ارائه شده و مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین شده است و با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم، لازم است این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه تاکید کرد: در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی پرداخته شده است.

محمدباقر قالیباف درباره طرح اصلاح ساختار بودجه، گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور جلسه بعدی صحن علنی قرار می‌گیرد و این سیاست‌ها و احکام بودجه فقط برای سال ۱۴۰۰ نیست.