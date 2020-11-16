ولید المعلم دوستی وفادار و قابل اعتماد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خارجه روسیه امروز در پیامی، درگذشت ولید المعلم وزیر خارجه سوریه را تسلیت گفت.

«میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه در این رابطه می نویسد: روسیه دوستی وفادار و مخلص و شریکی قابل اعتماد را از دست داد.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) بامداد دوشنبه گزارش داد که وزارت خارجه امور سوریه خبر درگذشت ولید المعلم را اعلام کرد. وی متولد سال ۱۹۴۱ میلادی در دمشق بود و مناصب متعددی را در عرصه دیپلماتیک سوریه عهده دار شد.

ولید المعلم از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ سفیر سوریه در کشور رومانی بود و از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ هم به عنوان سفیر سوریه در ایالات متحده آمریکا منصوب شد. وی از سال ۲۰۰۶ به عنوان وزیر خارجه سوریه برگزیده شد.