به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای هفته دوم لیگ برتر با انجام ۳ بازی از امروز آغاز می‌شود که در نخستین بازی نساجی به مصاف تراکتور می‌رود، سپس سپاهان و آلومینیوم در اراک آغاز می‌شود و نفت در مسجد سلیمان از سایپا میزبانی می‌کند.

نساجی - تراکتور

سرخ پوشان پر هوادار قائمشهری با پیروزی با ارزشی که هفته نخست در دیداری خارج از خانه به دست آوردند در نخستین دیدار خانگی این فصل خود میزبان سرخ پوشان پر هوادار تبریزی هستند که در هفته نخست و در دیداری خانگی برابر حریف خود متوقف شدند. مهمترین نکته این دیدار، سوت و کور بودن ورزشگاه به دلیل شرایط کرونایی است. دو تیمی که از هواداران پر شمار و پر شوری بهره می‌برند، حالا ناچارند در ورزشگاهی خالی به مصاف هم بروند.

نساجی به لطف پیروزی ۳ بر صفر خارج از خانه مقابل آلومینیوم اراک در هفته نخست اولین صدرنشین لیگ برتر در فصل بیستم بود و تراکتوری‌ها بر خلاف میزبان امروزشان، هفته گذشته در خانه متوقف شدند.

شاید جذاب ترین حاشیه این بازی بازگشت زودهنگام محمد عباس زاده به قائمشهر است. کاپیتان پیشین و محبوب قائمشهری‌ها نخستین بازی خودش برای تراکتور را باید برابر تیم سابقش انجام دهد که این از جذابیت‌های خاص این بازی است.

سپاهان - آلومینیوم

دو تیم بازنده هفته اول که هر دو ۳ بار دروازه‌شان مقابل تیم برنده باز شده است در این هفته به مصاف هم می‌روند تا با ثبت هر نتیجه‌ای در این بازی، یکی از دو تیم و شاید هر دو، به اولین امتیازات خود در این فصل برسند.

هر دو تیم از مربیان جوانی استفاده می‌کنند که یکی در عین جوانی باتجربه و دیگری بسیار کم تجربه است و نخستین سرمربیگری‌اش در لیگ برتر را تجربه می‌کند.

آلومینیومی‌ها بحران‌های فراوانی‌ها را داشتند که گفته می‌شود با پشت سر گذاشتن این شرایط برای این دیدار به اصفهان می‌روند. پیروزی در این دیدار برای هر دو تیم بسیار مهم است و شکست می‌تواند هر کدام از این دو تیم را در پایان هفته دوم به انتهای جدول برساند.

نفت مسجد سلیمان - سایپا

هر دو تیم هفته نخست را با تساوی‌های بدون گل مقابل دو تیم مدعی پرسپولیس و تراکتور پشت سر گذاشته و با یک امتیاز از بازی اول به این دیدار رسیده‌اند.

سایپا از معدود تیم‌هایی است که با مربی فصل گذشته‌اش وارد لیگ برتر شده و ابراهیم صادقی سرمربی جوان آنها از ابتدای فصل گذشته تاکنون هدایت این تیم را برعهده دارد که این نشان می‌دهد او فرصت کافی برای پیاده کردن ایده‌ها و تفکراتش در این تیم را داشته است.

برنامه دیدارهای اولین روز از دومین هفته لیگ برتر؛

پنجشنبه ۲۹ آبان

* نساجی مازندران - تراکتور تبریز؛ ساعت ۱۶:۱۰ ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

تیم داوری؛ عبدالنبی پورخلف – ولی کاووسی – رحیم حاجی پور –ایمان کهیش ناظر: حسین نجاتی‌

* سپاهان اصفهان - آلومینیوم اراک؛ ساعت ۱۶:۲۰ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

تیم داوری؛ رضا کرمانشاهی – علی میرزابیگی – مهدی عالیقدر – کمیل غلامی ناظر: محمدرضا فلاحی

* نفت مسجد سلیمان - سایپا؛ ساعت ۱۶:۳۵ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

تیم داوری؛ پیام حیدری – مهدی الوندی – حمید سبحانی – احمد محمدی ناظر: علی نقی مصطفی نژاد

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹

* فولاد خوزستان- استقلال تهران

تیم داوری: محمدحسین زاهدی فر – فرهاد مروجی – جلیل شعرانی – محمدرضا تارخ ناظر: ایرج نظری

* مس رفسنجان- گل‌گهر سیرجان

تیم داوری: کوپال ناظمی – سعید علی نژادیان – مهدی شفیعی – سیدرضا مهدوی ناظر: علیرضا کهوری

* ماشین‌سازی تبریز- ذوب‌آهن اصفهان

تیم داوری: حمید حاج ملک – عسگر محمدی – حامد تازه پور – حامد سیری ناظر: فریدون اصفهانیان

شنبه اول آذر ۱۳۹۹

* پیکان تهران- شهر خودرو مشهد

تیم داوری: سیدوحید کاظمی – قهرمان نجفی – محسن بابایی – ناصر جنگی ناظر: بهرام مهرپیما

* پرسپولیس تهران- صنعت نفت آبادان

تیم داوری: محمدرضا اکبریان – محمد راهی – مهدی سیفی – روح الله شریفی ناظر: حسن کامرانی فر