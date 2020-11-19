خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: گرچه هنوز دانشگاه علوم پزشکی اطلاعیه رسمی و اطلاع رسانی درباره کمبود ذخایر خونی انجام نداده است، اما در روزهای گذشته ذخایر خونی استان فارس به مرز هشدار رسیده و با وجود محدودیت‌های تازه، روند خون رسانی به بیماران نیازمند دچار اختلال شده است.

در این میان آنچه بیش از همه نمود یافته تلاش مردمی برای تشویق شهروندان و نیک اندیشان به اهدای خون است؛ آنچه که از سوی سازمان انتقال خون و دانشگاه علوم پزشکی کمتر به آن پرداخته شده و کمپین‌های مردمی فراموش شده است.

با وجودی که مراکز خون‌گیری و انتقال خون از بالاترین سطح ایمنی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برخوردار هستند، اما همچنان بسیاری از مردم به دلیل هراس از ابتلاء به کووید ۱۹ ترجیح می‌دهند از اهدای خون صرف‌نظر کنند و این روند موجب شده این نگرانی به وجود بیاید که ذخایر خونی استان فارس کمتر از پنج روز دیگر به پایان می‌رسد.

در سال‌های اخیر استان فارس از معدود مناطق ایران به شمار می‌رفت که در زمینه اهدای خون و فرآورده‌های خونی سرآمد بود و حتی یکی از فاکتورهای این موفقیت، شمار اهداکنندگان مستمری بود که به اهدای خون می‌پرداختند.

یکی از نقاط عطف عملکرد مردم استان فارس و انتقال خون را می‌شود در جریان زلزله ۵ دی ۱۳۸۲ در شهرستان بم برشمرد که موجی از همبستگی را در پی داشت و صف‌های طولانی مقابل مراکز اهدای خون شیراز را رقم زد.

تصویر مربوط به اهدای خون شیرازی‌ها در زلزله بم، مرکز شماره یک انتقال خون استان فارس

شامگاه جمعه ۵ دی ۱۳۸۲ صفی از مردم برای اهدای خون در شیراز شکل گرفت که در کمتر رویدادی می‌توان این چنین مشارکتی را به یاد آورد.

حال که بار دیگر رویدادی تلخ در جریان است و این بار گریبان همه ساکنان کره زمین را گرفته است، بسیاری به دلیل شیوع کرونا از مراجعه به مراکز انتقال خون هراس دارند و نیاز است که سازمان انتقال خون ضمن اطمینان خاطر دادن به مردم در مورد ایمن بودن مراحل اهدا، تلاش دانشگاه علوم پزشکی هم بر این باشد که نیازهای ضروری این نهاد وابسته به مردم را برآورده سازد.

ذخایر خونی استان فارس در مرز هشدار قرار دارد

مدیرکل انتقال خون استان فارس در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در سراسر کشور ذخایر خونی کاهش یافته و منحصر به استان فارس نیست.

مسعود ترابی با بیان اینکه ذخایر انتقال خون استان فارس هم فقط کفاف پنج روز آینده را می‌دهد، افزود: به همه گروه‌های خونی نیاز داریم و در این شرایط بیش از همه بیماران هموفیلی و تالاسمی در معرض خطر کمبود خون هستند.

وی با بیان اینکه افزون بر ۴ هزار بیمار تالاسمی در استان فارس نیاز به تزریق خون مستمر دارند، گفت: سه مرکز بیماران سرطان خونی شامل امیر ۱ و ۲ و بیمارستان نمازی همه روزه پلاکت و فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

مدیرکل انتقال خون فارس با بیان اینکه مرکز پیوند اعضای شیراز نیز به دلیل اعمال جراحی پرشمار نیاز به خون و فرآورده‌های خونی دارد، افزود: بنابراین ما به تمامی گروه‌های خونی نیاز داریم.

وی در پاسخ به اینکه آیا دانشگاه علوم پزشکی اولویتی برای خون رسانی در نظر گرفته است، اظهار کرد: متولی خون رسانی در استان، انتقال خون است که سازمانی مستقل به شمار می‌رود؛ ما ضمن اینکه درخواست‌های مراکز درمانی را دریافت می‌کنیم، با توجه به نیاز حیاتی بیماران، خون رسانی را اولویت بندی می‌کنیم.

به گفته ترابی، اولویت کنونی انتقال خون در حال حاضر سه گروه نیازمند خون یعنی بیماران تالاسمی و هموفیلی و پیوند اعضا هستند زیرا خون برای این گروه‌ها حیاتی است ضمن اینکه مصدومین و حادثه دیدگان اورژانس هم به این اولویت‌ها افزوده می‌شوند و ما بر اساس این اولویت‌ها اقدام به توزیع خون می‌کنیم.

وی پیرامون مسائل لجستیکی و تجهیزات مورد نیاز انتقال خون نیز به خبرنگار مهر گفت: مهمترین مشکل انتقال خون استان فارس کمبود نیروی انسانی است بنابر این اگر تمهیداتی از نقطه نظر سیاست گذاری‌های مسئولان بالادستی در نظر گرفته شود به شکلی که بتوانیم نیروی انسانی مورد نیاز را جذب کنیم، مشکل حل خواهد شد.

ترابی با اشاره به نیاز به نیرو و افزایش مراکز خون گیری افزود: با افزایش تعداد مراکز خون گیری بخش مهمی از نیاز به خون استان تأمین و جبران خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان فارس پیرامون واحدهای سیار خون گیری نیز اعلام کرد: در حال حاضر دو واحد سیار در استان فارس داریم که یکی در شیراز و دیگری در شهرستان‌های فاقد مرکز انتقال خون مشغول خون گیری هستند و روزانه بدون وقفه و تعطیلی در طول سال در سراسر فارس به انجام وظیفه می‌پردازند.

رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی در مراکز خون گیری

وی با اطمینان خاطر دادن به مردم برای اهدای خون ایمن در مراکز سازمان انتقال خون، گفت: ما به نگرانی و دغدغه مردم در خصوص کرونا احترام می‌گذاریم و از همان ابتدای همه گیری کووید ۱۹ پروتکل‌های بهداشتی جلوگیری از ابتلاء به کرونا با دقت و شدت در مراکز اجر شد به طوری که در بدو ورود، اهداکنندگان خون با دستگاه، تب سنجی می‌شوند، دستان آنان ضدعفونی شده و اگر لازم باشد ماسک در اختیارشان گذاشته می‌شود.

مدیرکل انتقال خون فارس از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در زمان انتظار برای اهدای خون خبر داد و گفت: در بین تخت‌های خون گیری فاصله لازم رعایت شده و این فاصله به دو برابر وضعیت معمول افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه فاصله گذاری میان پرسنل و اهداکنندگان خون هم از موارد رعایت شده در مراکز خون گیری است، افزود: تمامی وسایل و تجهیزاتی که برای خون گیری استفاده می‌کنیم یکبار مصرف و کاملاً استریل است بنابراین هیچ خطری از بابت کرونا، اهداکنندگان خون را تهدید نمی‌کند.

بدن بلافاصله خون اهدا شده را جبران می‌کند

ترابی درباره جبران میزان خونی که بدن یک نفر اهداکننده نیاز دارد هم اطمینان خاطر داد که بلافاصله پس از اهدا، از طریق ذخایر خونی فرد تأمین و جایگزین می‌شود البته آن ذخایر حدود هشت هفته طول می‌کشد که دوباره ساخته شود، البته ما یک ماه هم اضافه‌تر در نظر می‌گیریم بنابراین افراد هر سه ماه یک بار بدون هیچ نگرانی می‌توانند اقدام به اهدا خون کنند.

مدیرکل انتقال خون فارس در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی برای اهداکنندگان خون را در وضعیت کنونی مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس پروتکل‌های جهانی بسته تشویقی نباید به صورت انگیزه مالی انجام شود.

وی با بیان اینکه ایران از نخستین کشورهایی به شمار می‌رود که اهدای خون بدون انگیزه مادی و صرفاً به قصد خیر و کار خداپسندانه در آن انجام می‌شود، افزود: استاندارد اهدای خون در دنیا این است که اهداکننده بدون انگیزه مادی خون بدهد تا عوارض، تبعات و حاشیه‌های ناشی از آن بر سلامت خون تأثیر منفی نگذارد.

به گفته ترابی، مشوق‌های معنوی برای اهداکنندگان مستمر خون در نظر گرفته شده به این صورت که کارت‌های اهدا مستمر به آنان اختصاص یافته و هر سال در مناسبت‌های انتقال مانند روز جهانی اهداکنندگان یا روز ملی انتقال خون به شماری از اهداکنندگان مستمر خون جوایز معنوی و لوح تقدیر اهدا می‌کنیم.

وی تصریح کرد: بالاترین پاداش برای هر اهداکننده خون آیه شریفه سوره مائده است که اشاره می‌کند هرکس جان انسانی را نجات داد، گویی همه انسان‌ها را نجات داده است؛ این وعده خداوند است که به حق است و اجر و ثوابی که خداوند برای بندگانش قرار داده با هیچ جایزه دنیوی قابل مقایسه نیست.

تلاش برای افزایش اهدای خون بالای ۶۰ درصد مستمر

مدیرکل انتقال خون فارس با بیان اینکه افزون بر ۵۷ درصد اهداکنندگان خون مستمر هستند، ادامه داد: هدف گذاری ما عددی بالای ۶۰ درصد است و اگر بتوانیم شمار اهداکنندگان مستمر را به بالای ۶۰ درصد برسانیم، بخش عمده‌ای از نیاز خونی استان بیمه و تأمین می‌شود.

وی با اعلام اینکه همچنان میزان اهدای خون توسط بانوان در استان فارس مانند کشور پنج درصد است، اظهار کرد: متأسفانه شمار بانوان اهداکننده خون زیر پنج درصد است و جا دارد که این بخش مهم از جامعه به سهم ۵۰ درصدی خود برسند.

مدیرکل انتقال خون فارس اهدا گروهی خون را مستلزم تماس با شماره تلفن ۹-۳۶۲۸۴۹۲۶ واحد روابط عمومی این سازمان عنوان کرد و گفت: در اسرع وقت واحد سیار به مراکز، نهادها و سازمان‌هایی که قصد اهدای خون دارند اعزام می‌شوند.