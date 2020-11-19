رقابت شماره «۶»های سابق استقلال از کنار مستطیل سبز

به گزارش خبرنگار مهر، در حساسترین دیدار از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر استقلال و فولاد روز جمعه در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم میروند که این دیدار برای هر دو تیم بسیار مهم و امتیازات آن حائز اهمیت است. این بازی میتواند جذابیتهای زیادی داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تقابل افکار سرمربیان جوان دو تیم است.
محمود فکری و جواد نکونام در حالی امروز نقش سرمربی استقلال و فولاد را ایفا میکنند و تفکرات شان با یکدیگر تقابل دارد که وجوه مشترکی با یکدیگر داشتند.
این دو چهره که سبقهای استقلالی دارند و از پیشکسوتان آبیها به حساب میآیند، متعلق به نسلهای متفاوتی هستند که هر کدام سالها در مرکز زمین استقلال نقش فرماندهی این تیم را برعهده داشتند. فکری و نکونام هم پست بودند و هر دو با شماره پیراهنهای مشابه ۶ هافبک دفاعی این تیم بودند و در این پست سالها خوش درخشیدند.
شماره ۶ های گذشته استقلال امروز در لیگ برتر مربیگری میکنند و باید به جدال اندیشه و تفکر بپردازند تا مشخص شود در پایان دیدار دو تیم استقلال و فولاد اندیشههای کدام یک بر دیگری برتری دارد.
فکری و نکونام پیش از شروع فصل رقابتی نزدیک برای نشستن روی نیمکت آبی پوشان داشتند که در این رقابت سنگین قرعه به نام فکری افتاد تا با جدایی از جمع سرخ پوشان قائمشهری به آبیهای تهران بپیوندد و نکونام که وی نیز برای سالهای آینده میتواند یکی از گزینههای هدایت استقلال باشد، در لیگ بیستم مثل لیگ نوزدهم هدایت سرخ پوشان اهوازی را برعهده داشته باشد.
دیدار دو تیم استقلال فولاد از ساعت ۱۶:۴۰ روز جمعه ۳۰ آبان ۹۹ در ورزشگاه شهدای فولادشهر اهواز برگزار میشود. اندوخته شاگردان فکری از هفته نخست ۳ امتیاز بابت پیروزی خانگی برابر مس رفسنجان است و شاگردان نکونام بابت مساوی برابر ذوب آهن در فولادشهر تنها یک امتیاز اندوختهاند.
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