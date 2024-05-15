کیک آغاز جشنواره فیلم اقوام بریده شد/ نکوداشتی برای خسرو سینایی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی به همت بنیاد ایران شناسی و مؤسسه فرهنگی فصل هنر با شعار «اقوام ریشه ایران زمین» از ۲۶ تا ۳۰ ام اردیبهشت در پردیس سینمایی باغ کتاب برگزار خواهد شد.

افتتاحیه نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی شب گذشته ۲۵ اردیبهشت ماه در بنیاد ایران شناسی برگزار شد.

این مراسم با پخش سرود ملی و قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سونیا پوریامین، مجری تلویزیون نیز اجرای برنامه را بر عهده داشت.

در ابتدای مراسم محمدحسین رجبی دوانی رئیس بنیاد ایران‌شناسی و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره ضمن خیر مقدم به حاضران در مراسم افتتاحیه، گفت: مفتخریم در دهه کرامت و در آستانه ولادت خجسته امام رضا (ع) این جشنواره را برپا می‌کنیم. افتتاحیه این جشنواره در روز پاسداشت زبان فارسی و فردوسی بزرگ است و اختتامیه هم مصادف با روز ملی ایران شناسی خواهد بود و بنیاد ایران شناسی به عنوان مرکزی برای معرفی بهتر افتخارات، عظمت‌ها و زیبایی‌های ایران زمین این جشنواره را در راستای وحدت و انسجام ملی برپا می‌کند. امیدواریم این جشنواره مقدمه‌ای برای معرفی ایران و نقش بزرگ اقوام عظیم ایرانی باشد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی اظهار کرد: امیدواریم جشنواره ملی اقوام ایرانی آغازی باشد برای هنرمندان به‌خصوص جوانان که بتوانند با به نمایش گذاشتن عظمت‌های ایران‌زمین و زیبایی‌ها و افتخارات بزرگ ادوار تاریخ ایران، نقش بزرگ اقوام عظیم ایرانی در این عظمت‌ها را به نمایش بگذارند و به عرصه علم و دانش مملکت خدمت بزرگی کنند و مشوق و مؤیدی باشند برای وحدت ملی و هویت بزرگ ایرانی و اسلامی ما.

وی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: ایران با افتخار دارای قدیمی ترین و عظیم‌ترین تاریخ است و جغرافیای تمدنی آن از شرق به چین و از غرب به مدیترانه می‌رسد همچنین از شمال به قفقاز و از جنوب به هند و یمن کشیده می‌شود از این رو تلاش می‌کنیم تا سال آینده این جشنواره در سطح بین المللی و برای همه فرهنگ‌های مرتبط با ایران برگزار شود.

در ادامه این برنامه و پس از معرفی هیأت‌های انتخاب و داوران بخش‌های مختلف، مراسم گرامیداشت مرحوم خسرو سینایی با پخش کلیپی از این سینماگر آغاز شد و در ادامه از حبیب احمدزاده به عنوان دوست و همراه خسرو سینایی برای حضور روی سن دعوت به عمل آمد.

حبیب احمد زاده با اشاره به اینکه از ۱۵ سالگی در جنگ بوده است، گفت: بعد از آنکه از جنگ برگشتم حس آدمی را که از غار اصحاب کهف بازگشته است، داشتم و از آن زمان تاکنون خیلی از تقابل‌ها و اختلاف‌ها را درک نمی‌کنم.

وی با اشاره به اینکه برای ارائه یک تحقیق در مورد صادق هدایت با خسرو سینایی آشنا شده است، افزود: خسرو سینایی وقتی از من پرسید چرا سراغ صادق هدایت رفته‌ام، پاسخ دادم متأسفانه ما ندیده و نخوانده از افراد عبور می‌کنیم و آن جلسه، شروع آشنایی من و خسرو سینایی بود.

این نویسنده، عنوان کرد: در ساخت فیلم سینمایی راجع به صادق هدایت از آن دوره تا امروز با ۲ گروه مواجه بودیم، گروهی که می‌گویند شما کی هستید که می‌خواهید راجع به شخصیت صادق هدایت فیلم بسازید و گروه دیگر که می‌گویند اصلاً صادق هدایت چه کسی هست که راجع به او کار بسازیم و این ۲ گروه مثل تیغه‌های یک قیچی عمل می‌کنند.

این داور بخش فیلمنامه جشنواره با اشاره به اینکه ما ملت جواب هستیم، گفت: ما در مورد موضوعات سوال نمی‌کنیم بلکه جواب‌های آماده داریم و علت آن هم صادقانه‌، تنبلی ما است. فکر می‌کنم دلیل رفاقت من و سینایی این بود که هر ۲ کنجکاو بودیم. به نظرم از سینایی باید اعتماد به جوان‌ها را یاد بگیریم، من در تعامل سینمایی از او بزرگی، گذشت و طمانیه یاد گرفتم و اینکه هیچ وقت اجازه ندهم دیگران کودکی درونم را به پیری تبدیل کنند.

در ادامه مراسم هدیه‌ای از سوی بنیاد ایران‌شناسی و مؤسسه فرهنگی هنری فصل هنر به حبیب احمدزاده که از طرف خانواده مرحوم سینایی روی سن حضور یافته بود، اهدا شد.

پس‌از پخش‌کلیپ، مهدی حیدری مدیر جشنواره و قائم‌مقام شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی عنوان کرد: این یک قدم بزرگ در سینمای کشور است؛ یک رویداد جدید در سینمای کشور که به شکل تخصصی برای سینمای اقوام عزیز کشور در حال شکل‌گیری است. این جشنواره برای تمام اقوام ایران و همه هموطنان است و دوست داریم هنرمندان و فیلمسازان و همه عزیزان به این جشنواره اعتماد کنند و از بنیاد ایرانشناسی و همه دوستانی که کنار این جشنواره بودند نیز تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه خیلی از موارد پیش آمده او را اندوهگین کرده است، گفت: خیلی‌ها دوست داشتند این جشنواره دیده نشده و برگزار نشود اما خدا را شاکرم، از فردا میزبان این جشنواره هستیم. جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی قرار است آغازی باشد برای این‌که نشان دهد سینمای ما فقط سینمای تهران و پایتخت نیست، بلکه سینمایی برای ایران ما و برای تمام اقوام عزیز کشورمان است. جشنواره فیلم اقوام ایرانی، جشنواره‌ای است که دوست دارد تمام هنرمندان عزیز کشور را نشان دهد و در عرصه حرفه‌ای سینما، آن‌ها را وارد بازار کار کند. نیازی به معرفی زیاد نیست و همه‌چیز در خودش نهفته است. استادانی که کنار جشنواره ایستادند، داوران، ستاد اجرایی و همه عوامل بسیار خوب که از یکایک آن‌ها تشکر می‌کنم.

در ادامه گروه صهبای کهن به سرپرستی سجاد پورقناد روی صحنه رفت و در پایان برنامه نیز تعدادی از هنرمندان حاضر در مراسم از جمله لیلا زارع، مریم بحرالعلومی، حبیب احمدزاده، حسین ریگی، سهیل موفق، سیاوش چراغی‌پور و ابوالفضل جلیلی روی صحنه رفتند و کیک آغاز نخستین دوره جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی را بریدند.

جلیلی در حاشیه مراسم بریدن کیک آغاز جشنواره، گفت: به فیلم‌های من که اجازه پخش نمی‌دهند و اگر پخش شود واکنش‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد جشنواره‌های خارجی پذیرایی بهتری از من دارند برای همین نمی‌دانم چرا برای برش کیک من را صدا می‌زنند.

جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی در بخش‌های رقابتی شامل فیلم‌های بلند سینمایی، فیلم‌های کوتاه داستانی، انیمیشن، مستند، نماهنگ و فیلمنامه منطبق با موضوع جشنواره برگزار می‌شود که گستره زیست‌بوم، آئین‌های فرهنگی و مذهبی، سبک زندگی، آداب و رسوم و سنن اقوام ایرانی، تاریخ اقوام، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و ظرفیت‌های گردشگری را در برمی‌گیرد.