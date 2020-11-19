خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اهدای خون از شاخصه‌های مهم احساس مسئولیت، نوع دوستی و همیاری و ترویج فرهنگ اهدای خون در جامعه امری ضروری است زیرا این کار تضمین‌کننده سلامت جامعه است.

فواید اهدای خون بسیار و از جمله فواید قابل توجه آن برای اهداکنندگان مستمر این است که نسبت به دیگران کمتر دچار بیماری‌هایی از جمله سرماخوردگی، پوکی استخوان و غیره می‌شوند ضمن اینکه بیماری‌های قلبی، عروقی و سکته‌های مغزی نیز در آنها کمتر دیده می‌شود.

در حالی ویژگی‌ها و فواید اهدای خون مطرح می‌شود که متأسفانه امسال شیوع ویروس کرونا سبب شده بسیاری از افراد از ترس ابتلاء به بیماری مراجعه کمتری به مراکز انتقال خون داشته باشند که این امر بر ذخیر ه سازی گروه‌های خونی تأثیر گذاشته در حالی مراکز انتقال خون ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید دارند کرونا یک بیماری تنفسی است و اهدای خون خطری را برای اهدا کننده نخواهد داشت.

فرهنگ اهدای خون در همدان نهادینه شده است

مدیرکل انتقال خون استان همدان در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون اهدای خون در استان همدان ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

افشین محمدی با تاکید بر اینکه کاهش میزان اهدای خون در استان همدان باعث نشده بیماران با مشکل کمبود خون مواجه شوند، عنوان کرد: مشکل همیشگی ما کمبود پلاکت است که آن هم به خاطر محدودیت در زمان نگهداری آن است.

وی تاکید کرد: آمار اهدای خون در همدان به گونه‌ای است که هیچ گونه کمبودی احساس نمی‌شود چرا که فرهنگ اهدای خون در همدان نهادینه شده است.

سازمان انتقال خون استان همدان توانسته سه هزار واحد خون به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گیلان و استان تهران ارسال کند محمدی از اهدای خون‌های مازاد استان همدان به استان‌های دیگر خبر داد و اضافه کرد: تاکنون سازمان انتقال خون استان همدان توانسته سه هزار واحد خون به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، گیلان و استان تهران ارسال کند.

مدیرکل انتقال خون استان همدان ادامه داد: در حال حاضر تمام گروه‌های خونی در بیمارستان‌های این استان فراهم است و مشکل و کمبودی از این نظر وجود ندارد ولی با توجه به اینکه تعداد افراد کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان همدان رو به افزایش است توصیه می‌شود شهروندان در کار خیر اهدای خون مشارکت داشته باشند تا ذخایر و بانک خونی نیز تأمین شود.

محمدی با اشاره به اینکه تیم‌های سیار انتقال خون از اسفندماه ۹۸ به سبب شیوع ویروس کرونا فعالیت نداشته‌اند، گفت: هر ساله بخشی از اهدای خون استان همدان از طریق تیم‌های سیار انجام می‌شود اما در حال حاضر اهدا کنندگان باید به مراکز اهدا خون مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه که خوشبختانه استان همدان هنوز به مرحله بحرانی در خصوص کمبود خون نرسیده است، گفت: کم شدن جراحی‌های غیر ضروری یکی از دلایل اصلی دچار نشدن استان همدان با مشکل کمبود خون است که امیدوارم با همت مردم دچار این مشکل هم نشویم.

مراکز اهدای خون از بهداشتی‌ترین اماکن هستند

محمدی در مورد باورهای نادرست در روزهای کرونایی برای اهدای خون هم گفت: تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر اینکه فردی برای اهدای خون به مراکز اهدای خون مراجعه کرده یا به دلیل تزریق خون دچار کرونا شده باشد ثبت نشده زیرا مراکز اهدای خون از بهداشتی‌ترین اماکن هستند و اهدا کنندگان هم از سالم‌ترین افراد هستند و سلامتی آنها در زمان اهدای خون ارزیابی می‌شود.

وی افزود: اینکه برخی افراد بر این باور باشند که اهدای خون سطح ایمنی بدن آنها را کاهش می‌دهد نیز یک باور غلط است زیرا در مراکز اهدای خون از افراد سالم خون گرفته می‌شود و بالاترین استانداردهای سلامت هم در ایران رعایت می‌شود.

مدیر کل انتقال خون استان همدان بابیان اینکه از مردم دعوت می‌کنیم که به مراکز خون‌گیری مراجعه کنند؛ چراکه به محض ورود، شاهد رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی خواهند بود و میزان رعایت این پروتکل‌ها به آنان اطمینان می‌بخشد که خطری تهدیدشان نمی‌کند؛ اظهار کرد: تب‌سنجی از بدو ورود، قراردادن پارتیشن شیشه‌ای بین پرسنل و اهداکننده، فاصله زیاد بین صندلی‌ها و تخت‌های خون گیری و ضدعفونی مداوم محیط، سلامت شهروندان را تضمین می‌کند و باعث رفع نگرانی‌های آنان می‌شود.

بیماران مبتلا به سرطان، بیماران هموفیلی، تالاسمی و غیره نیازمند خون و فرآورده‌های آن هستند به همین سبب افراد واجد شرایط برای کمک به همنوعان خود می‌توانند با مراجعه به مراکز و پایگاه‌های انتقال خون اهدای خون به نیازمندان داشته باشند