انهدام باند سارقان منازل و طلا در گرمسار/ ۴ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی صبح پنج‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها و خبرنگاران به صورت ویدئو کنفرانس در محل فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه پس از وقوع چندین فقره سرقت منزل در گرمسار موضوع در دستور کار رسیدگی مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت، ابراز داشت: پلیس آگاهی پس از تشکیل تیم ویژه و بررسی موضوع دریافتند سارق یا سارقان افراد غیر بومی هستند.

وی افزود: نیروی انتظامی گرمسار در گشت زنی‌های مکرر و هدفمند خود به یک دستگاه خودرو پژو پارس با پلاک غرب کشور مشکوک شد که همین موضوع ظن مأموران را به خود جلب کرد تا موضوع از نزدیک بررسی شود که پس از سیر مراحل دستگیری و تحقیقات مشخص شد این افراد همان سارقان منازل هستند.

فرمانده انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه با هوشیاری پلیس آگاهی باند سارقان منزل در گرمسار متلاشی شد، ابراز داشت: در این راستا چهار نفر دستگیر و این افراد به سرقت طلاجات و وجه نقد از منازل اعتراف کردند.

حسنی ضمن بیان اینکه هفت فقره سرقت در پرونده این افراد به ثبت رسید، در ادامه تصریح کرد: ارزش موارد مسروقه در گرمسار بیش از ۱۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی افزود: از هم استانی‌ها تقاضا می‌شود در صورت رؤیت خودرویی با پلاک‌های غیر بومی که در سطح شهرستان تردد کرده و مشکوک است موارد لازم را به مرکز پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.