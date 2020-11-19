خلیج فارس پیشانی مستحکم دفاعی ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم الحاق ناو اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی دریایی سپاه که صبح امروز (پنج شنبه) برگزار شد؛ این رخداد مهم را رقم زننده روزی فراموش ناشدنی و تاریخی برای این نیرو توصیف و تصریح کرد: اطمینان داریم آنچه امروز در نیروی قدرتمند و مستحکم دریایی سپاه اتفاق می‌افتد، امتداد نگاه عمیق و راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مد ظله العالی) است.

وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی منطق ایستادگی، مقاومت، دفاع اطمینان بخش و ثبات قدم را در مقابل دشمنان بزرگ ترسیم کرده‌اند، گفت: معظم له ما آموخته‌اند که نقشه راه امنیت، اقتدار و استقلال کشور از مسیر قوی شدن عبور می‌کند؛ این منطق در جامعه ما جریان داشته و ایران اسلامی امروز نشانه و مظهر اراده شکست ناپذیر ملتی بزرگ برابر فشارهایی در مقیاس و گستره جهانی است.

سرلشکر سلامی خلیج فارس را پیشانی مستحکم دفاعی ایران اسلامی و نقطه تلاقی مواجهه قدرت‌ها با یکدیگر خواند و اظهار کرد: اینجا منطقه راهبردی اقتصاد جهانی است و جمهوری اسلامی ایران در تأمین این پهنه دریایی تعیین کننده اقتصاد جهانی نقش ممتاز و منحصر به فرد خود را به خوبی ایفا کرده است.

وی افزود: جهانیان مدیون نظام مقدس ما و دریادلان با اراده و بلند همت و سرافراز این سرزمین هستند که این گستره عظیم دریایی را تا به امروز امن کرده‌اند و این راه با اقتدار ادامه دارد.

فرمانده کل سپاه در ادامه با تاکید بر اینکه برای دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود به جغرافیایی خاصی محدود نمی‌شویم، گفت: اگر کسانی بخواهند منافع این ملت و کشور بزرگ را تهدید کنند مطمئناً نقطه امنی در سیاره زمین نخواهند داشت.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه نیازمند این هستیم که ما به ازای هر اندیشه و تفکر دفاعی را روی زمین ایجاد کنیم، اظهار کرد: وقتی از نگاه و افق بلند دیدمان به دور دست صحبت می‌کنیم نیازمند آن هستیم که ابزارهای متناسب با آن را هم داشته باشیم؛ بارها اعلام کرده‌ایم راهبرد ما همواره دفاعی است. به این معنا که هرگز در ابتدا تهدیدی برای هیچ کشوری نیستیم؛ اما این راهبرد دفاعی همواره با تاکتیک‌های تهاجمی همراه است.

وی با بیان اینکه قلب و محتوای راهبرد دفاعی ما را تاکتیک‌های تهاجمی شکل می‌دهد، گفت: اگر دشمنان ما را تهدید کنند و یا بخواهند عمل تهاجمی انجام دهند ما سراسر تهاجمی می‌شویم و این معنای کاملی از راهبرد دفاعی ما است و برای تحقق آن مجدانه تلاش می‌کنیم.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امنیت ایران اسلامی امانت بزرگی است که مردم عزیز به ما سپرده‌اند و فرماندهی معظم کل قوا آن را به عنوان یک مأموریت و رسالت خطیر به نیروهای مسلح از جمله سپاه واگذار کرده‌اند، اظهار کرد: ما در ایفای نقش‌هایمان جدی هستیم و برای دفاع از این ملت به آب و آتش می زنیم؛ آنچه امروز مشاهده می‌کنیم نشانه مجسم به آب و آتش زدن، برای دفاع از ملت مان در مقابل زورگویان است؛ به این حقیقت پایبندیم و برای آن جان می‌دهیم.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه در مقابل هیچ دشمنی هر اندازه به ظاهر مهیب کرنش و تعظیم نمی‌کنیم و انعطاف به خرج نمی‌دهیم، گفت: ما مستحکمیم، می‌ایستیم، از حق دفاع می‌کنیم؛ ما نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم می‌پذیریم و به هیچکس هم اجازه تعرض نمی‌دهیم.

وی افزود: اساس حرکت ما این است که تهدید را از ذهن دشمن خنثی و بی اثر کنیم و قبل از شکل گیری آن را از بین ببریم؛ این معنای کامل مفهوم بازدارندگی است.

فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: امروز شاهد الحاق یک شناور پشتیبانی و در عین حال رزمی به نیروی دریایی سپاه هستیم؛ یعنی شناوری که هم می‌تواند از خود دفاع کند، هم از منافع ما در دریا دفاع کند و هم در امن سازی خطوط دریانوردی کشورمان در نزدیک و در دور دست نقش ایفا کند.

وی کشتی سنگین و اقیانوس پیمای شهید رودکی را هدیه‌ای امید بخش برای مردم عزیز ایران خواند و اظهار کرد: شاید برخی تصور می‌کردند که اساس عمل ما رزم نزدیک است، اما اعلام می‌کنیم هم رزم نزدیک دستور کار ما است و هم رزم نزدیک در دور دست و هم نبرد از راه دور که مجموعه کاملی از توانمندی‌های دفاعی ما را شامل می‌شود.

سرلشکر سلامی مأموریت اصلی کشتی اقیانوس پیمای شهید رودکی را تأمین امنیت خطوط دریانوردی کشور، امداد و نجات در شرایط خاص و نبرد در شرایط ویژه عنوان و تصریح کرد: این توانمندی جدیدی است که امروز برای نیروی دریایی ما افق‌های بلندتری از حرکت در پهنه دریاهای آزاد را ایجاد می‌کند.



فرمانده کل سپاه با تقدیر از تلاشگران دریادل سپاه در آماده سازی کشتی اقیانوس پیمای شهید رودکی، آن را بخشی از نقشه جامع قوی شدن کشور دانست و تاکید کرد: آنچه در کشور ما شکل می‌گیرد با تصویری که دشمن برای کشور ما ساخته است کاملاً در تضاد است.

وی با بیان اینکه در شرایطی که دشمنان انتظار داشتند کشورمان در اثر تحریم‌ها ضعیف شود، هر روز دستاوردهای جدیدی در عرصه‌های مختلف ایجاد می‌شود و این شعار نیست، واقعیت است، گفت: دشمنی که با محاصره، تحریم و انزوا در صدد فرسایش قدرت ما بود، امروز خود دچار فرسایش شتابدار قدرت در فیزیک قدرت و محتوا و مضمون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن شده است؛ نظیر این آشفتگی سیاسی که امروز در نظام انتخاباتی آمریکا و فرآیندهای انتخاباتی می‌بینیم



سرلشکر سلامی در پایان با تاکید بر اینکه آرزوهای ملت عزیز ایران به تدریج به واقعیت تبدیل می‌شود، گفت: مردم ما شرافت مندانه ایستاده‌اند، به دلیل آنکه نتیجه و معنای ایستادگی را که صبر و نتایج حاصل از آن یعنی عزت، اقتدار، افتخار و استقلال را می‌دانند وآگاهی و شعور سیاسی عمیق ملت ایران به ما کمک کرده است که شجاعانه حرکت کنیم و برای دفاع از آرزوهای آنها همه استعدادهای موجود را به کار گیریم.