تصرف غیرقانونی جنگل گلوبردکان در شهرستان جم/ محیط زیست شکایت کرد

فرهاد قلی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفاظت و حراست از محیط زیست را در دستور کار داریم و با متخلفین به صورت قانونی برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به تخریب و تصرف جنگل گلوبردکان در شهرستان جم بیان کرد: تخریب جنگل و تصرف عدوانی آن وفق قوانین و مقررات ممنوع و غیر قانونی است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: محیط زیست به دلیل تخریب زیستگاه طبیعی از هر گونه تخریب و تصرف اکوسیستم‌های جنگلی جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در پی تخریب بخشی از جنگل گلوبردکان بخش ریز شهرستان جم توسط بعضی از باغداران منطقه، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جم در این خصوص شکایت و از ادامه تصرف و تخریب و تصرف جنگل جلوگیری شد.

قلی‌نژاد ادامه داد: پس از اعتراضات شدید فعالان زیست محیطی و اجتماعی بخش ریز نسبت به تصرف قسمتی از جنگل توسط یکی از باغداران منطقه، از محل مورد نظر بازدید به عمل آمد و اقدام به جابجایی برخی نخل‌ها و درختان کاشته شده در حریم غیرقانونی شد.