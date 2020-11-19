به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی توکلیان دبیر اولین جشنواره کتاب‌خوان و رسانه ضمن تشریح فعالیت‌های این جشنواره گفت: شهریورماه امسال فراخوان مشارکت اهالی رسانه در نخستین جشنواره کتاب خوان و رسانه منتشر شد و از همان روزهای نخست اقبال خوبی از سوی خبرنگاران و اصحاب رسانه صورت گرفت و مطالب رسانه‌ای خوب و جذابی نیز تولید شد.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و شیوع ویروس کرونا مشکلاتی در راه ایجاد دبیرخانه جشنواره داشتیم که با تدابیر اندیشیده شده دبیرخانه مجازی طراحی و پیاده سازی شده است. همچنین پوستر و لوگوی جشنواره توسط طراحان خوشنام و خوش فکری طراحی شده که طی مراسمی همزمان از دبیرخانه مجازی، پوستر و پایگاه اطلاع رسانی جشنواره رونمایی خواهد شد.

دبیر نخستین جشنواره کتاب‌خوان و رسانه با اشاره به فراخوان جشنواره تأکید کرد: از اصحاب رسانه در سراسر کشور انتظار می‌رود در فرصت‌های مناسبی همچون هفته کتاب به تولید محتوای مورد نظر در راستای اهداف جشنواره اقدام کنند تا در نهایت این تولیدات موجب تشویق مخاطبان به حضور در کتابخانه‌های عمومی و گسترش فرهنگ مطالعه شود.

وی تصریح کرد: کتاب و کتابخوانی و حضور در کتابخانه نیازمند هیچ دستاویزی نیست، با این حال در فراخوان جشنواره مناسبت‌هایی پیش بینی شده است تا اصحاب رسانه بتوانند آن را دستمایه تولیدات رسانه‌ای خود کنند.

دبیر اولین جشنواره کتاب‌خوان و رسانه با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی نهاد و راه اندازی پویش «کتاب‌خون» گفت: با توجه به اینکه در ایام سرد سال قرار داریم و سازمان انتقال خون ایران نیز از مردم خواسته است به دلیل کمبود ذخایر خونی کشور به پایگاه‌های انتقال خون کشور مراجعه کرده و خون اهدا کنند، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با راه اندازی پویشی ملی با عنوان «کتاب‌خون» از عموم مردم کشور و اهالی فرهنگ برای اهدای خون دعوت کرده است. همچنین در راستای همین پویش کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خود پیشگام این پویش شده و با حضور در پایگاه‌های اهدای خون در این اقدام خداپسندانه شرکت کرده‌اند.

توکلیان با تشریح مناسبت‌های پیش رو برای تولید محتواهای رسانه‌ای گفت: تمرکز بر توسعه فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه ها از جمله راه اندازی بخش کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی سراسر کشور به مناسبت ۳۰ آبان روز جهانی کودک، ۱۳ آبان روز دانش آموز، نقش نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ریل گذاری در جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی در کتابخانه های عمومی به مناسبت ۱۰ آذر روز مجلس، اهمیت نقش پژوهش در ایجاد تحول و تغییر کتابخانه های عمومی کشور از پایگاه‌های امانت کتاب به مراکز فرهنگی و اجتماعی با محور کتاب به مناسبت ۲۵ آذر روز پژوهش، ۸. نقش کتابخانه های عمومی در حفظ و تقویت هویت ایرانی و اسلامی به مناسبت ۳۰ آذر شب یلدا و ولادت حضرت زینب (س))، ۹. همدلی و همراهی کتابخانه های عمومی با آسیب دیدگان حوادث طبیعی به مناسبت ۵ دی سالگرد زلزله بم، توجه به کتابداران و کتاب خوان‌های ادیان و غیرمسلمانان در کتابخانه های عمومی به مناسبت ۱۲ دی آغاز سال نو میلادی و نقش کتابخانه های عمومی در توسعه و ترویج فرهنگ اصیل انقلاب اسلامی در بهمن ماه و به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی از جمله موضوعاتی است که اصحاب رسانه می‌توانند با محور آن دست به تولید محتوای رسانه‌ای بزنند.

گفتنی است اولین جشنواره کتاب خوان و رسانه با هدف زنده نگه داشتن فضای کتابخانه و کتابخوانی با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و اهمیت نقش مطالعه، تقویت ارتباط رسانه‌ها با کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مدیران کشوری و استانی و اعضای کتابخانه های عمومی، مسئولیت پذیری اصحاب رسانه در قبال خدمات و برنامه‌های کتابخانه های عمومی، ایجاد زمینه شکوفایی استعدادها و خلاقیت اصحاب رسانه در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر مردم ایران اسلامی با ظرفیت‌های فرهنگی، خدمات و برنامه‌های موجود در نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در نهایت توسعه گفتگوهای عمومی و نخبگانی درباره کتابخانه های عمومی برگزار می‌شود.

نخستین جشنواره «کتاب خوان و رسانه» در سال پایانی قرن در موضوعات «کتابخانه»، «کتابدار»، «کتاب خوان»، «اهدای کتاب»، «کتابخانه و خانواده»، «مسئولیت اجتماعی نهاد کتابخانه های عمومی کشور»، «ترویج فرهنگ مطالعه»، «برگزاری محافل تخصصی در طول سال با رویکرد مورد نیاز ملی و استانی» مانند: «محافل ادبی»، «فضای مجازی و کتابخانه»، «توجه به نقش آموزش در کتابخانه های عمومی» و… برگزار می‌شود و فعالان عرصه رسانه می‌توانند آثار منتشر شده خود از تاریخ انتشار فراخوان را تا ۲۲ بهمن ماه به دبیرخانه مجازی این جشنواره که به زودی رونمایی خواهد شد ارسال کنند.