حضور تدریجی اهداکنندگان خون تا پایان زمستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی، ضمن تقدیر از داوطلبین اهدای خون که در سخت‌ترین روزهای بحران کرونا و در آستانه اعمال دور جدیدی از محدودیت‌ها در مراکز اهدای خون کل کشور حضور یافته اند، افزود: شیوع کرونا که ماه‌ها است کشور را درگیر و موجب کاستن از مراجعه داوطلبین اهدای خون به مراکز شده است شباهتی به بحران‌های مقطعی زلزله، سیل و یا آتش سوزی‌های وسیع ندارد و از داوطلبین نوع دوست اهدای خون خواستاریم که به صورت مستمر و دست کم تا پایان فروکش این موج از شیوع کرونا با سازمان همراه باشند.

وی ضمن پوزش از داوطلبین اهدای خون که به دلیل ازدحام در مراکز انتقال خون قدری معطل گشته و یا چندین بار مراجعه داشته اند، گفت: سازمان انتقال خون خود را ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌داند و در همین راستا ناچار است که میزان تجمع در مراکز اهدای خون را کنترل کند تا سلامت داوطلبین اهدای خون با خطر مواجه نشود.

حاجی بیگی با بیان اینکه جمع آوری حجم بالایی از خون اهدایی و پذیرش مردم در تنها چند روز موجب کاهش آمار اهدای خون در روزهای بعد می‌شود، افزود: هر اهداکننده خون پس از اهدا دست کم تا سه ماه بعد امکان اهدای خون نخواهد داشت و این موجب می‌شود که در ماه‌های بعد که پیش بینی می‌شود روزهای سخت‌تری از نظر شیوع کرونا نیز باشد با مشکل کمبود اهداکننده خون مواجه شویم.

وی تاکید کرد: فرآورده‌های خون اهدایی مانند پلاکت تنها سه روز قابلیت نگهداری در کیسه‌های خون را دارد و اهداکنندگان گرامی خون ضروری است همواره متناسب با میزان مصرف روزانه بیمارستان‌ها با سازمان انتقال خون ایران همراه باشند.

حاجی بیگی با بیان اینکه بهترین محل برای ذخیره خون و فرآورده‌های آن در رگ‌های مردم است نه درون کیسه‌های خونگیری و یخچال‌های سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: امروز اهدای خون هیجانی جای خود را به تصمیم آگاهانه و اهدای خون مسئولانه داده است.

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران در پایان یادآور شد: سامانه نوبت دهی اینترنتی به آدرس nobatdehi.ibto.ir در دسترس است تا داوطلبین اهدای خون با اخذ نوبت در ساعاتی که مراکز خلوت تر است مراجعه کنند.