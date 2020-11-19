امام جمعه جدید میناب معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعبادی زاده عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت و معارفه امام جمعه میناب، یاد و خاطره دو عالم وارسته و ساده زیست شهرستان میناب حجت الاسلام صفایی حائری و همچنین حجت الاسلام عباسی که عمری را در خط انقلاب و ولایت حرکت کرد نیز گرامی داشت و گفت: دو فرزانه عزیزی که جای آنان امروز خالی است که یکی از آنان حجت الاسلام عباسی است که عمری را در خط انقلاب و ولایت حرکت کرد و دیگری حجت الاسلام صفایی حائری امام جمعه سابق میناب که با وارستگی و ساده زیستی با مدت اندکی که در این شهرستان حضور داشتند توانستند جای در دل های مردم این شهر باز کنند.

حجت الاسلام عبادی زاده، با بیان اینکه نماز جمعه محل بصیرت بخشی به جامعه است، افزود: ما در حال حاضر یک امام در جامعه داریم که این امت را هدایت می کند و نقطه ثقل انقلاب است.

وی، تصریح کرد: خداوند را شاکریم که به برکت انقلاب اسلامی نماز جمعه اکنون بعنوان وحدت جامعه می باشد. و امام جمعه باید خطبه ها را تحلیل و مردم را روشن کند.

حجت الاسلام عبادی زاده، گفت: تریبون نماز جمعه هم افشاگر است و هم توطئه ها را خنثی می کند و با سفارش به تقوی و معرفت مسیرهای درست را به مردم نشان می دهد.

وی، تاکید: تکثر موقوفات در میناب نشان دهنده ایمان مردم این شهرستان است ولی متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی به حق خودش آنگونه که شایسته بوده نرسیده که امیدواریم با تلاش مسئولان این محرومیت ها در این شهرستان برچیده شود و میناب تنها نام فرمانداری ویژه را با خود یدک نکشد و با وصل شدن به دریا بعنوان شهری بندری نام برده شود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان، خاطرنشان کرد: نماز های جمعه را با شکوه و صلابت برگزار کنید چرا که نشان دهنده وحدت، عزت و سربلندی است آن را به رخ دشمن بکشید.

وی اضافه کرد: به واسطه تریبون نماز جمعه می توانیم هر گفتمان و رفتاری را که بخواهیم در کشور نهادینه کنیم.